Anticiclone africano ma anche pioggia e grandine secondo le previsioni meteo: Italia divisa, allarme temporali

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Anticiclone africano e maltempo. Nel quarto weekend di giugno si assisterà a una rinnovata instabilità al Nord, dove si registreranno temporali: in Lombardia è già stata diramata l’allerta meteo arancione. Regioni settentrionali dunque alle prese con temporali e grandine, mentre al Sud il termometro sfiorerà anche i 40 gradi percepiti in alcune città, come previsto dal Ministero della Salute. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Allerta meteo arancione in Lombardia venerdì 21 giugno

La Protezione Civile, nel suo bollettino, diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di venerdì 21 giugno.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio temporali nelle seguenti zone della Lombardia:

Valcamonica;

Laghi e Prealpi orientali;

Lario e Prealpi occidentali;

Orobie bergamasche.

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo, a Milano

Allerta meteo gialla in 7 regioni

Diramata anche un’allerta meteo gialla in 7 regioni.

Rischio idraulico

Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Rischio temporali

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Bolzano Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Rischio idrogeologico

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Bolzano Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Ondate di calore e bollino rosso

Il Ministero della Salute ha diramato i bollettini di 27 città con i livelli di allerta caldo.

Non mancano le città con bollino rosso, a causa dell’anticiclone africano.

Ecco, nel dettaglio, le temperature nel weekend.

Venerdì 21 giugno

Ancona: 34 gradi

34 gradi Bari: 37 gradi

37 gradi Bologna: 34 gradi

34 gradi Bolzano: 32 gradi

32 gradi Brescia: 32 gradi

32 gradi Cagliari: 34 gradi

34 gradi Campobasso: 35 gradi

35 gradi Catania: 36 gradi

36 gradi Civitavecchia: 31 gradi

31 gradi Firenze: 35 gradi

35 gradi Frosinone: 38 gradi

38 gradi Genova: 28 gradi

28 gradi Latina: 37 gradi

37 gradi Messina: 36 gradi

36 gradi Milano: 30 gradi

30 gradi Napoli: 36 gradi

36 gradi Palermo: 36 gradi

36 gradi Perugia: 35 gradi

35 gradi Pescara: 35 gradi

35 gradi Reggio Calabria: 35 gradi

35 gradi Rieti: 36 gradi

36 gradi Roma: 36 gradi

36 gradi Torino: 26 gradi

26 gradi Trieste: 35 gradi

35 gradi Venezia: 33 gradi

33 gradi Verona: 34 gradi

34 gradi Viterbo: 36 gradi

Sabato 22 giugno

Ancona: 31 gradi

31 gradi Bari: 36 gradi

36 gradi Bologna: 30 gradi

30 gradi Bolzano: 27 gradi

27 gradi Brescia: 29 gradi

29 gradi Cagliari: 30 gradi

30 gradi Campobasso: 31 gradi

31 gradi Catania: 35 gradi

35 gradi Civitavecchia: 28 gradi

28 gradi Firenze: 30 gradi

30 gradi Frosinone: 34 gradi

34 gradi Genova: 25 gradi

25 gradi Latina: 35 gradi

35 gradi Messina: 31 gradi

31 gradi Milano: 29 gradi

29 gradi Napoli: 34 gradi

34 gradi Palermo: 33 gradi

33 gradi Perugia: 31 gradi

31 gradi Pescara: 33 gradi

33 gradi Reggio Calabria: 31 gradi

31 gradi Rieti: 32 gradi

32 gradi Roma: 33 gradi

33 gradi Torino: 26 gradi

26 gradi Trieste: 29 gradi

29 gradi Venezia: 31 gradi

31 gradi Verona: 31 gradi

31 gradi Viterbo: 34 gradi

Domenica 23 giugno

Ancona: 30 gradi

30 gradi Bari: 34 gradi

34 gradi Bologna: 26 gradi

26 gradi Bolzano: 24 gradi

24 gradi Brescia: 24 gradi

24 gradi Cagliari: 28 gradi

28 gradi Campobasso: 29 gradi

29 gradi Catania: 30 gradi

30 gradi Civitavecchia: 27 gradi

27 gradi Firenze: 27 gradi

27 gradi Frosinone: 27 gradi

27 gradi Genova: 24 gradi

24 gradi Latina: 29 gradi

29 gradi Messina: 28 gradi

28 gradi Milano: 24 gradi

24 gradi Napoli: 29 gradi

29 gradi Palermo: 28 gradi

28 gradi Perugia: 29 gradi

29 gradi Pescara: 30 gradi

30 gradi Reggio Calabria: 28 gradi

28 gradi Rieti: 27 gradi

27 gradi Roma: 27 gradi

27 gradi Torino: 24 gradi

24 gradi Trieste: 27 gradi

27 gradi Venezia: 28 gradi

28 gradi Verona: 24 gradi

24 gradi Viterbo: 30 gradi

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 21 giugno

Nord: spiccata instabilità con rovesci e temporali anche forti dapprima sui settori di Nordovest, ma entro sera anche sul Triveneto con locali grandinate. Temperature in ulteriore lieve flessione, massime tra 26 e 31 gradi;

spiccata instabilità con rovesci e temporali anche forti dapprima sui settori di Nordovest, ma entro sera anche sul Triveneto con locali grandinate. Temperature in ulteriore lieve flessione, massime tra 26 e 31 gradi; Centro: stabile e soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in transito, specie sul versante tirrenico. Caldo intenso, temperature massime tra 36 e 41 gradi;

stabile e soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in transito, specie sul versante tirrenico. Caldo intenso, temperature massime tra 36 e 41 gradi; Sud: tempo stabile e prevalentemente soleggiato con veli e strati in transito. Temperature stabili o in lieve flessione, massime tra 37 e 42 gradi.

Sabato 22 giugno

Nord: dopo una giornata in buona parte soleggiata assisteremo a un aumento dell’instabilità verso sera con rovesci e temporali in estensione dalle Alpi verso le pianure a nord del Po. Temperature in diminuzione, massime tra 25 e 30 gradi.

Centro: tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi, venti deboli;

Sud: tempo soleggiato con qualche innocua velatura nel cielo. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 35 e 40 gradi, punte di 42 sulla Puglia.

Domenica 23 giugno

Nord: instabile con rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigeni al Nordovest, in estensione entro sera all’Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.

instabile con rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigeni al Nordovest, in estensione entro sera all’Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Centro: peggiora in Toscana con piogge e temporali in estensione a Umbria e Marche interne entro sera. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi.

peggiora in Toscana con piogge e temporali in estensione a Umbria e Marche interne entro sera. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi. Sud: qualche disturbo sulla Sardegna dove non sono escluse alcune gocce, prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 32 e 37 gradi.