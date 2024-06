Scontro frontale sulla Flaminia Nuova a Gualdo Tadino: morta la cantante 57enne Catia Calisti, due ferite

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un drammatico scontro frontale si è verificato sulla Flaminia Nuova nel pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno, poco dopo lo svincolo di Gaifana verso Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Morta la cantante 57enne Catia Calisti, che da giovane aveva lavorato in Rai con Lorella Cuccarini e Pippo Baudo. Due donne rimaste ferite nell’impatto, madre e figlia di 70 e 49 anni, in gravi condizioni.

Scontro frontale sulla Flaminia Nuova a Gualdo Tadino vicino Perugia

Nel pomeriggio di oggi sabato 22 giugno un drammatico scontro frontale si è verificato sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

L’impatto, riporta UmbriaJournal, è avvenuto intorno alle 15.40 e ha coinvolto due autovetture, causando la morte di una persona con altre due ferite in modo grave.

Gaifana, frazione di Gualdo Tadino, provincia di Perugia

Sul posto sono intervenute tempestivamente le autorità, tra cui polizia stradale, carabinieri e Vigili del Fuoco, impegnati nell’estrarre dalle lamiere le due persone incastrate in uno dei veicoli.

Morta la cantante 57enne Catia Calisti

Nell’incidente sarebbe morta la cantante 57enne Catia Calisti, che era alla guida di uno dei due veicoli rimasti coinvolti nello scontro, che non le ha lasciato scampo.

Calisti, residente a Gualdo Tadino, secondo quanto scrive PerugiaToday era originaria della frazione di Grello e, da giovanissima, aveva lavorato in Rai insieme a Lorella Cuccarini e Pippo Baudo.

Le immagini dello schianto pubblicate dalla testata locale mostrano chiaramente le due auto completamente accartocciate in seguito allo scontro frontale.

Madre e figlia di 70 e 49 anni ferite gravi in ospedale

Nell’impatto sono rimaste ferite gravi due donne residenti a Roma, madre e figlia, di 70 e 49 anni, che sono state trasportate all’ospedale di Perugia e a quello di Foligno.

Le donne sono state estratte dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberarle dall’abitacolo della Toyota Yaris in cui viaggiavano.

