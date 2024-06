Tamponamento tra auto sull'autostrada A4 vicino a Borgo d'Ale a Vercelli, 12enne in gravi condizioni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un giovane di 12 anni è rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto sull’autostrada A4 all’altezza di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli, in direzione Torino. Secondo quanto emerso, nel tamponamento tra due auto il ragazzino ha riportato ferite che hanno richiesto l’immediato trasferimento in codice rosso presso il CTO del capoluogo piemontese a bordo dell’elisoccorso.

Incidente sulla A4 a Borgo d’Ale

L’incidente, secondo quanto riportato dalle testate locali, è avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024, attorno alle 2.50, sulla autostrada A4 all’altezza di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli.

Sul tratto in direzione Torino, si apprende, due vetture si sarebbero tamponate con violenza, con una delle due auto rimasta gravemente danneggiata sul posteriore sinistro.

Grave un bimbo di 12 anni

All’arrivo dei vigili del fuoco, quattro occupanti erano già fuori dai veicoli tranne uno, il 12enne gravemente ferito, che era ancora all’interno di una delle vetture. L’intervento dei pompieri ha consentito al 118 di Santhià di estrarre il giovane e mettere in sicurezza i veicoli

Nell’impatto tra le due auto, infatti, ad avere la peggio è stato il giovane che ha riportato ferite gravi.

Il bambino, secondo quanto riferito, è stato estratto dalle lamiere e trasferito con urgenza al CTO di Torino dove è arrivato in condizioni critiche.

Ricoverato in rianimazione è stato intubato dopo aver riportato un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma al femore.

Dinamica al vaglio

Le due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono tamponate. Una delle due era alimentata a metano.

Presenti sul posto anche i volontari del 118 di Alice Castello, Polizia Stradale e personale della viabilità che ricostruiranno quanto avvenuto nella notte.