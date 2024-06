Tragico incidente sull'autostrada A4 nel veneziano: ragazza di 20 anni muore, devastante urto con un tir

Ennesima scia di sangue sull’autostrada A4. Lungo la serata di mercoledì 19 giugno, intorno alle 22.30, poco dopo l’area di servizio di Arino di Dolo (in direzione Venezia), si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un’auto Fiat Panda e un tir. La donna a bordo della vettura, una giovane ventenne, è morta.

Autostrada A4, incidente nel Veneziano: morta ventenne

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con a bordo due ragazzi (la vittima di 20 anni e un altro giovane rimasto ferito) è entrata in collisione con il camion poco prima di raggiungere la deviazione per la A57.

A prestare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco di Udine che stava casualmente transitando nella zona in cui è avvenuto l’incidente. L’uomo ha subito avviato le operazioni di rianimazione cardio-polmonare, prima ancora che arrivassero i sanitari e i suoi colleghi.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui si è verificato l’incidente

Non appena sono giunte le squadre dei vigili del fuoco da Mira e Padova, si è provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a coadiuvare i soccorsi del Suem.

I soccorsi

Purtroppo, tutti i tentativi per salvare la ventenne a bordo della Panda sono risultati vani. Alla fine non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Ferito in modo non grave il conducente dell’utilitaria, che è stato trasportato in ospedale.

Non ha invece riportato alcun danno l’autista del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, anche la Polstrada e il personale ausiliario della Cav. Durante le operazioni di soccorso il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto bloccato. Le operazioni sono terminate circa mezz’ora dopo la mezzanotte.

La dinamica dell’incidente: l’auto avrebbe tamponato il tir

A chiarire l’esatta dinamica del sinistro sarà la polizia stradale. Sembra che la tragedia sia stata causata da un tamponamento: la Fiat Panda avrebbe impattato con forza il tir che la precedeva, restando schiacciata.

Le immagini della vettura accartocciata fanno ben comprendere la devastate violenza dell’urto. La A4 continua a essere teatro di tragici incidenti.