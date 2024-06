Bomba FAB 3000 sganciata dalla Russia di Putin per la prima volta in Ucraina: cos'è il missile "planante"

Una “bomba planante” da oltre tre tonnellate con una potenza senza eguali, capace di disintegrare in un colpo palazzi di dieci piani. È quanto avvenuto nel piccolo centro ucraino di Liptsy, sul fronte della regione di Kharkiv, dove l’aeronautica russa ha lanciato per la prima volta la FAB-3000, un ordigno che potrebbe imprimere una svolta decisiva sul conflitto a favore dell’esercito di Mosca.

Cos’è la FAB-3000

La più potente tra le cosiddette “bombe plananti”, evoluzione delle versioni da 500 e 1.500 chili, la FAB-3000 è un’arma dalla scarsa tecnologia ma dall’effetto devastante che permetterebbe all’aviazione militare russa di entrare in gioco in maniera più decisiva nella guerra in Ucraina.

Chiamate “bombe idiote” dalle forze anglosassoni, questo tipo di ordigni di origine sovietica sono state modificate con un semplice espediente che gli permette di planare, così da prolungare la gittata fino a dieci-venti chilometri e permette agli aerei russi di sottrarsi alla contraerea.

Il missile “planante”

Alle bombe della famiglia FAB è stato aggiunto il cosiddetto kit UMPK, due alettoni ripiegabili e un sistema di navigazione inerziale e satellitare che permette all’aeronautica russa di lanciare questi missili dalla carica esplosiva micidiale da più lontano.

In mancanza di missili capaci di colpire obiettivi a lunga distanza, dall’inizio della guerra contro Kiev i caccia russi non sono stati in grado di accompagnare l’offensiva di Mosca senza essere colpiti dai missili terra-aria ucraini.

Con l’utilizzo delle bombe FAB adattate, l’aviazione ha trovato un’arma ulteriore, per quanto imprecisa, per distruggere obiettivi anche di grandi dimensioni.

La produzione e l’uso nella guerra in Ucraina

Vista l’efficacia delle versioni FAB 500 e FAB 1500, a marzo 2024 l’ormai ex ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, aveva annunciato di voler puntare in massa su queste armi, dopo una visita allo stabilimento di Nizhny Novgorod, città della Russia europea centrale, capoluogo dell’omonima oblast e del circondario federale del Volga.

Il ministero, citato dall’agenzia Ria Novosti, spiegava l’importanza di queste bombe, molto economiche e pratiche, e della necessità del loro impiego per il successo della guerra in Ucraina, comunicando l’incremento nella fabbricazione di FAB-500, del raddoppio delle Fab-1500, e dell’inizio, da metà febbraio, della produzione in serie della FAB 3000, lanciata per la prima volta sulla cittadina di Lipsty.