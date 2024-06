Sparatoria tra bambini e famiglie a Brindisi in un lido della litoranea nord: due feriti, indagini sul movente

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nella mattina di oggi sabato 22 giugno c’è stata una sparatoria in un lido lungo la litoranea nord di Brindisi, in Puglia. Il bilancio è di due feriti dopo gli spari, che sono stati esplosi in mezzo a famiglie e bambini presso lo stabilimento balneare Risorgimento. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e il movente.

C’è stata una sparatoria in un lido lungo la litoranea nord di Brindisi, in Puglia, nella mattinata di oggi sabato 22 giugno.

L’episodio è avvenuto presso lo stabilimento balneare Risorgimento poco dopo le 11, quando sarebbero stati esplosi i colpi d’arma da fuoco causando la fuga di bambini e famiglie.



Gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi lavorano per ricostruire le circostanze del ferimento di due persone, come riporta BrindisiReport.

Due feriti per i colpi d’arma da fuoco

Il bilancio della sparatoria è di due feriti per i colpi d’arma da fuoco esplosi nel lido di Brindisi questa mattina, che si sarebbero recati al pronto soccorso dell’ospedale Perrino.

I due non sono in pericolo di vita, e stando a quanto scrive Repubblica sarebbero già stati sentiti dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica degli eventi.

Secondo BrindisiReport si tratterebbe di un 41enne e di un 63enne, uno dimesso con prognosi di 30 giorni e uno ricoverato, che avrebbero riportato ferite alla coscia, e sembra che a sparare siano state due persone in moto.

Al vaglio movente e immagini delle telecamere di sorveglianza

Sono al momento al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza del lido, che è stato transennato dalle autorità per permettere lo svolgimento delle indagini.

Si indaga anche sul movente, che potrebbe essere una lite in seguito a un’incomprensione nata sul posto oppure un regolamento di conti su attività illecite.

Sempre in Puglia, a Foggia, nella serata di ieri venerdì 21 giugno un uomo di 39 anni è stato ucciso dal suocero 60enne a colpi di fucile.