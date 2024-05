Messi non gioca, 50 mila tifosi s'infuriano dopo aver preso il biglietto: per loro sconti sul cibo allo stadio

Sconti e buoni pasto come rimborso spese per l’assenza di Leo Messi in una gara di Mls. Il fuoriclasse argentino dell’Inter Miami non prenderà parte con ogni probabilità alla trasferta di Vancouver contro i Whitecaps, nel campionato di calcio americano, a causa di problemi fisici, più che comprensibili per un calciatore di 36 anni. I tifosi di casa, però, non hanno voluto sentire scuse e hanno protestato con il club canadese, pretendendo l’indennizzo del costo del biglietto.

L’assenza di Messi

Ad aggravare la situazione, nella gara di Vancouver non giocheranno con ogni probabilità nemmeno le altre due stelle dell’Inter Miami insieme a Messi, i compagni di squadra ai tempi del Barcellona del campione argentino, Sergio Busquets e Luis Suarez, anche loro alle prese con noie fisiche.

Nonostante la società di proprietà dell’ex ala inglese del Manchester United e Real Madrid, David Beckham, non abbia diffuso nessuna dichiarazione sulle effettive condizioni dei tre calciatori, l’amministratore delegato dei Whitecaps, Axel Schuster, ha lanciato un’iniziativa per i tifosi di casa, in modo cercare di alleviare la delusione.

Fonte foto: ANSA

I fuoriclasse dell’Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suarez

Gli sconti sul cibo allo stadio

“Anche se non abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale sulla disponibilità di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets per questo fine settimana – ha dichiarato Schuster -, sappiamo che non faranno questo viaggio. Purtroppo non abbiamo alcun controllo su chi gioca per i nostri avversari, ma era importante per noi comunicarlo ai nostri tifosi il prima possibile”.

Nel tentativo di rimediare, il club ha promesso buoni per cibo e bevande, con uno sconto del 50% allo stadio e pasti gratuiti per i bambini, ai circa 50mila tifosi che hanno acquistato i biglietti per vedere Messi, più che per tifare la propria squadra. “Sappiamo che ci saranno anche molti supporter delusi – ha detto ancora l’amministratore delegato -. Rimaniamo impegnati a rendere questa un’esperienza speciale per tutti. Il match con Miami sarà comunque un’atmosfera incredibile e una celebrazione del calcio per la nostra città”.

Il precedente in Mls

Non è la prima volta in Mls che gli avversari dell’Inter Miami sono costretti a prevedere una qualche forma di indennizzo a causa dell’assenza di Lionel Messi in campo.

A ottobre 2023, i Chicago Fire avevano previsto un incentivo di 250 dollari da scalare dall’abbonamento o uno sconto del 50% del biglietto per convincere i propri tifosi ad andare allo stadio anche senza il fuoriclasse argentino in campo.