Ghali polemico sul caso Tony Effe a Capodanno? Il riferimento a Gaza durante Sanremo e il like a Di Battista

Il rapper Ghali ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram, lasciando un’unica foto che lo ritrae sul palco di Sanremo 2024 con il pupazzo alieno Rich Ciolino. Il gesto sembra un riferimento alla polemica sull’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno. Ad alimentare questa interpretazione c’è anche un like di Ghali a un post di Alessandro Di Battista.

Il gesto di Ghali e il riferimento a Sanremo

L’unica foto rimasta sul profilo Instagram di Ghali è legata alla sua esibizione al Festival di Sanremo 2024, durante la quale aveva fatto un appello contro il genocidio a Gaza.

Questo gesto aveva suscitato un ampio dibattito, ma poche voci dal mondo musicale si erano espresse a suo favore. Tra i pochi sostenitori, si erano schierate Fiorella Mannoia e Levante.

Fonte foto: ANSA

Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei

Il nuovo gesto di Ghali ha riacceso la discussione tra i fan, divisi tra chi lo vede come una critica all’industria musicale per la mancanza di supporto ricevuto e chi lo considera una mossa strategica legata al lancio di un nuovo album.

L’intervento sui social di Selvaggia Lucarelli sembra avvalorare l’ipotesi della critica: “Sul silenzio dei colleghi in altre circostanze Ghali ha ovviamente ragione”, ha scritto la giornalista in una story.

Tony Effe e il dibattito sulla censura

L’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma, per i testi definiti misogini, ha suscitato polemiche nel mondo musicale.

Artisti come Mahmood e Mara Sattei hanno rinunciato all’evento in segno di protesta, mentre altri, tra cui Lazza e Giorgia, si sono espressi contro la decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Molti fan di Ghali interpretano la sua mossa come un gesto di solidarietà verso Tony Effe, ma anche come una critica alla “censura” e all’incoerenza del settore musicale, che oggi si mobilita per il cantante romano ma non lo fece per l’appello pro-Gaza di Sanremo.

Il like a Di Battista

Il like di Ghali al post di Alessandro Di Battista, in cui si rifletteva sulla mancanza di supporto ricevuto dal rapper durante Sanremo, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Alcuni lo considerano un atto di denuncia contro le dinamiche dell’industria musicale, mentre altri vi leggono semplicemente una strategia di marketing per il lancio di un nuovo progetto discografico.