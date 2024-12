Luxottica investe nella Salernitana di Iervolino? L'azienda potrebbe rilevare il 50% della squadra campana

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luxottica, l’azienda specializzata nella produzione e nel commercio mondiale di montature per occhiali, di proprietà di Leonardo Del Vecchio, potrebbe investire nella Salernitana di Danilo Iervolino, rilevando da quest’ultimo il 50% della società campana. L’obiettivo è chiudere l’affare entro l’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Luxottica investe nella Salernitana? L’indiscrezione

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti da Salerno, riportate da Tuttosalernitana, nelle scorse settimane sarebbe andato in scena un incontro a Roma con alcuni esponenti di Luxottica, azienda di proprietà di Leonardo Del Vecchio, figlio del fondatore. Il patron della Salernitana Danilo Iervolino sarebbe intenzionato ad approfondire il discorso con Del Vecchio per tentare di chiudere l’accordo per la cessione del 50% delle quote del club entro l’inizio della sessione invernale di calciomercato, così da poter contare su nuove risorse da investire in sede di campagna acquisti.

Nella giornata di lunedì 16 dicembre ci sarebbe stato un nuovo confronto tra gli avvocati e i notai delle due parti, durante il quale si sarebbero registrati passi avanti nella trattativa. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva.

Il precedente tentativo con Giovanni Lombardi

il patron della Salernitana Danilo Iervolino si sarebbe convinto a cercare un socio alla luce delle difficoltà incontrate tentando di cedere l’intera società.

Nelle scorse settimane era stata sondata anche la disponibilità di Giovanni Lombardi (che già in passato era stato accostato alla Salernitana), ma il tentativo non era andato a buon fine. Ora sarebbe entrato in scena Leonardo Del Vecchio, che recentemente ha rilevato il brand Twiga.

La situazione della Salernitana in Serie B

La Salernitana, allenata da Stefano Colantuono, si trova attualmente al sedicesimo posto della classifica del campionato di Serie B. La squadra campana ha raccolto 17 punti in 17 partite, mettendo a segno 19 gol e incassandone 26.

Nell’ultima partita di campionato, disputata domenica 15 dicembre, la Salernitana ha perso in casa il derby campano contro la Juve Stabia, col risultato di 1-2.

Proprio in occasione del match contro la Juve Stabia, nelle ore precedenti al fischio d’inizio, all’esterno dello stadio Arechi era stato esposto uno striscione contro l’ex patron della Salernitana Aniello Aliberti, che sarebbe dovuto essere presente allo stadio. Il testo dello striscione: “Nessuna giustificazione per chi è stato la causa del nostro fallimento. Aliberti vattene”. Appreso dello striscione, Aniello Aliberti ha comunicato il dietrofront per evitare di creare divisioni e problemi alla società.