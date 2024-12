Leonardo Maria Del Vecchio compra da Briatore il brand Twiga, anche il Billionaire cambia proprietà e nome

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’affare si è chiuso: Twiga, il brand di esclusivi locali di proprietà di Flavio Briatore, passa ufficialmente a Leonardo Maria Del Vecchio. “Il mio rinnovato impegno in Formula Uno richiede la mia massima attenzione e un tempo significativo, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell’operatività del Gruppo”, ha fatto sapere Briatore, che ha augurato buon lavoro all’erede di Luxottica. L’operazione, che vede coinvolto anche il Billionaire di Porto Cervo, verrà chiusa nel primo trimestre del 2025, segnando la nascita di un nuovo colosso della ristorazione italiana con ambizioni internazionali.

L’acquisizione del Twiga di Flavio Briatore da parte di Del Vecchio

Lmdv Capital, di cui Del Vecchio è presidente, ha firmato un accordo per l’acquisizione del Brand e di altre 4 location del Gruppo Majestas, gestito da Briatore.

Con la firma, il sottoposto gruppo Triple Sea Food (di proprietà di Lmdv Capital) punta a diventare uno dei principali attori dell’hospitality di lusso in Italia, come comunicato dal family office che fa capo al figlio del fondatore di Luxottica.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore insieme al team principal della McLaren Andrea Stella, durante il Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno

L’operazione – spiega Adnkronos – prevede l’acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e dell’immobile del Billionaire a Porto Cervo, in Sardegna (destinato a cambiare nome e diventare anch’esso Twiga).

Il fatturato complessivo delle due società combinate (Twiga + Billionaire) ammonta a circa 50 milioni nel 2024 e le proiezioni per il futuro sembrano ottimistiche.

Il commento di Leonardo Maria Del Vecchio

“Questa acquisizione conferma il nostro impegno per lo sviluppo del settore dell’hospitality italiana, un comparto che riteniamo fondamentale per il futuro del Paese”, ha dichiarato in una nota Del Vecchio.

L’imprenditore 29enne ha spiegato che il Twiga non è solo un brand, ma un simbolo di eccellenza e di stile italiano riconosciuto in tutto il mondo. Per questo, integrarlo in Triple Sea Food “significa non solo valorizzare un’eredità di successo, ma anche proiettarlo verso nuove opportunità“.

Si tratta, secondo il giovane manager, di qualcosa di più di una semplice acquisizione: “Non ci limitiamo a sommare numeri o a espandere il portafoglio di location. Con questa operazione, Triple Sea Food dà vita a un modello unico, in cui tradizione e innovazione si fondono per offrire esperienze straordinarie ai nostri clienti, valorizzando l’ospitalità e la socialità come espressione della migliore cultura italiana”.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio, classe 1995, è il figlio più giovane di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e figura chiave nel panorama industriale italiano, scomparso nel 2022.

Cresciuto in una delle famiglie più influenti d’Italia, ha progressivamente assunto un ruolo rilevante negli affari di famiglia, diventando consigliere d’amministrazione di EssilorLuxottica, nata dalla fusione tra Luxottica ed Essilor. Leonardo Maria è inoltre alla guida di LMDV Capital, una società d’investimento che si concentra su progetti innovativi e promettenti in vari settori, dal lusso alla tecnologia.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato al centro delle cronache a causa del coinvolgimento nell’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali messi in atto dall’agenzia Equalize. A novembre, lo stesso imprenditore ha richiesto un interrogatorio davanti al pm e ai carabinieri, per difendersi dalle accuse e chiarire la sua versione dei fatti.