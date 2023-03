Lionel Messi regala iPhone d'oro ai compagni dell'Argentina campione del mondo: 210 mila euro per 35 telefoni

Leo Messi, a quasi tre mesi di distanza dalla vittoria della nazionale argentina ai Mondiali di calcio in Qatar, ha deciso di rendere omaggio ai compagni di squadra e allo staff della nazionale, regalando a ognuno di loro un iPhone molto particolare.

L’iPhone personalizzato regalato da Messi

Leo Messi, capitano della nazionale argentina, non ha evidentemente ancora smaltito la felicità per la vittoria della Coppa del Mondo ai Mondiali di Qatar di dicembre.

A distanza di pochi mesi infatti, il campione argentino ha fatto preparare per ognuno dei suoi compagni di squadra e dei membri dello staff un iPhone molto particolare.

Uno dei post con i quali la iDesign Gold ha pubblicizzato gli smartphone realizzati per Leo Messi

Il dieci dell’Albiceleste ha infatti acquistato ben 35 iPhone 14s, realizzati con una custodia d’oro sulla quale sono stati incisi lo stemma della nazionale argentina, con le tre stelle dei Mondiali vinti, e la scritta World Cup Champions 2022, oltre al nome e, nel caso dei calciatori, al numero di maglia.

Quanto ha speso Messi per gli iPhone

Per personalizzare gli smartphone, Leo Messi si è affidato alla iDesign Gold, azienda di accessori di lusso della quale il campione argentino è un cliente assiduo.

E secondo il Clarin, uno dei più importanti quotidiani argentini, la Pulce non avrebbe badato a spese pur di omaggiare una vittoria che mancava alla sua nazionale dal 1986.

Messi avrebbe infatti speso per far personalizzare gli iPhone da regalare ben 175mila sterline, pari a circa 200mila euro. Poco meno di 6mila euro per ognuno degli smartphone.

Non il solito regalo

Benjamin Lyons, imprenditore e fondatore della iDesign Gold, in un’intervista ha confermato che Lionel Messi è “uno dei nostri clienti più affezionati”.

Difatti, Lyons ha raccontato di come il capitano argentino si sia messo in contatto con l’azienda “un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Voleva fare un regalo speciale a tutti i componenti della squadra e dello staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito regalo, come un orologio”.

Un regalo che Messi consegnerà con molta probabilità a staff e compagni a marzo, in occasione del raduno in vista delle amichevoli contro le nazionali di Panama e Curaçao.