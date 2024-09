Maria Rosaria Boccia contro Il Tempo, svelata chat WhatsApp: la smentita di DiMartedì su Giovanni Floris

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maria Rosaria Boccia protagonista di una nuova polemica, questa volta con Il Tempo e una chat Whatsapp con uno dei suoi giornalisti, Edoardo Sirignano. Nel post anche un riferimento a Giovanni Floris, che porta a una nota stampa di DiMartedì: la trasmissione di La7 smentisce ogni coinvolgimento del conduttore nella faccenda.

Giovanni Floris e la risposta su Maria Rosaria Boccia

Domenica 15 settembre, in una intervista concessa al Corriere della Sera, Giovanni Floris ha risposto a una domanda su un’eventuale ospitata di Maria Rosaria Boccia nella sua trasmissione, DiMartedì, pronta a tornare in onda dal 17 settembre.

Il giornalista ha affermato che “probabilmente sulla vicenda c’è ancora da dire, ma penso che ormai l’inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni”.

Maria Rosaria Boccia

Il post di Maria Rosaria Boccia

Poche ore dopo, Maria Rosaria Boccia ha pubblicato su Instagram una chat WhatsApp senza – inizialmente – chiarire chi fosse l’interlocutore.

Inizialmente, dato anche il riferimento allo stesso Floris (“Vi presento Giovanni Floris, ‘il GRANDE giornalista’), si pensava che l’imprenditrice stesse attaccando il giornalista di La7.

Incalzata dagli utenti, Boccia ha poi modificato il post, spiegando come la chat fosse con Edoardo Sirignano, che sul quotidiano Il Tempo aveva firmato un articolo su di lei: “Chi ha scaricato chi? Vi pubblico la chat completa evidenziando che sono stata io a bloccare il giornalista. Come potete ben leggere non ho chiesto di concordare le domande. Ma quando la smettiamo di dire bugie? Naturalmente la scorrettezza sarà sottoposta all’ordine dei giornalisti. Vediamo se domani esce lo stesso titolone con la smentita e le scuse. Ma vediamo soprattutto se Il Tempo mi dedica la l’intera pagina. Tommaso Cerno, che vergogna!”.

La chat con Sirignano mostrata da Maria Rosaria Boccia

Nella chat mostrata da Maria Rosaria Boccia si legge Sirignano che chiede: “Perché al posto di mandare dichiarazioni a caso si lascia intervistare e risponde alle mie domande, senza nascondersi dietro un telefono?”.

Lei replica che vengono date notizie non verificate e lui sembra insistere: “Se ritiene di aver ragione, perché non si lascia intervistare? Nessuno la vuole mangiare”. La risposta: “Perché fa più notizia il gossip. Più volte vi ho fornito verità e smentite. Ma non ho visto gli stessi titoloni”. Ancora il giornalista: “O perché vuole, piuttosto, che passino le verità che le fanno comodo…”.

Alla fine della chat una scritta mostra che Maria Rosaria Boccia avrebbe bloccato il contatto. A corredo del post, c’è un articolo de Il Tempo in cui si scrive che Giovanni Floris avrebbe snobbato la stessa Boccia.

La nota di DiMartedì dopo il post di Maria Rosaria Boccia

Tramite una nota, la trasmissione DiMartedì condotta da Giovanni Floris ha chiarito che lo stesso conduttore “non è mai stato in contatto per nessuna ragione con Maria Rosaria Boccia. Non le ha mai chiesto un’intervista. La chat pubblicata non è un colloquio tra Giovanni Floris e Maria Rosaria Boccia e non si sono mai scritti o parlati”.

Il comunicato prosegue così: “O la chat è con un altro giornalista, o Maria Rosaria Boccia è caduta vittima di uno scherzo», ha spiegato in una nota l’ufficio stampa di diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris”.