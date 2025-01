Ascolti tv ieri sabato 11 gennaio chi ha vinto tra C'è posta per te, Ora o mai più e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset riaccoglie a braccia aperte Maria De Filippi con C’è Posta per te e mette le mani sugli ascolti della prima serata di sabato 11 gennaio 2025. Il programma in onda su Canale5, infatti, conquista come sempre il pubblico nella sua prima puntata della stagione, battendo un altro programma al debutto nella prima serata della Rai, Ora o mai più condotto da Marco Lioni. Sul podio degli ascolti della sera si conferma anche Massimo Gramellini con In altre parole (La7) seguito poi da Italia1 (Kung Fu Panda), Rai3 (Quinta Dimensione) e Rai2 (SWAT). Ancora risultati positivi, in access prime time, per Affari Tuoi di Stefano De Martino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 gennaio: chi ha vinto tra Ora o mai più, C’è posta per te, In altre parole e Quinta Dimensione

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, C’è Posta per Te: 4.833.000 spettatori (31.3%);

4.833.000 spettatori (31.3%); Rai1, Ora o Mai Più : 2.693.000 spettatori (18.2%);

: 2.693.000 spettatori (18.2%); La7, In Altre Parole: 974.000 spettatori (5.3%).

Fuori dal podio:

Rai2, S.W.A.T. : 787.000 spettatori (4.2%);

: 787.000 spettatori (4.2%); Italia1, Kung Fu Panda : 796.000 spettatori (4.2%);

: 796.000 spettatori (4.2%); Rai3, Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui : 539.000 spettatori (2.9%);

: 539.000 spettatori (2.9%); Rete4, In trappola – Don’t Get Out : 446.000 spettatori (2.5%);

: 446.000 spettatori (2.5%); Tv8, 4 Ristoranti : 366.000 spettatori (1.9%);

: 366.000 spettatori (1.9%); Nove, Accordi & Disaccordi: 341.000 spettatori (1.9%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.632.000 spettatori (29.3%);

: 5.632.000 spettatori (29.3%); Canale5, Striscia la Notizia : 3.223.000 spettatori (16.8)%;

: 3.223.000 spettatori (16.8)%; Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.292.000 spettatori (6.8%).

Fuori dal podio:

Rai2, TG2 Post : 455.000 spettatori (2.4%);

: 455.000 spettatori (2.4%); Rai3, La Confessione : 799.000 spettatori (4.2%);

: 799.000 spettatori (4.2%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 913.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 724.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte

: 913.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 724.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte Tv8, 4 Ristoranti : 618.000 spettatori (3.2%);

: 618.000 spettatori (3.2%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 238.000 spettatori (1.3%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.271.000 spettatori (21.6%);

: 3.271.000 spettatori (21.6%); Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.188.000 spettatori (20.3%);

: 3.188.000 spettatori (20.3%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.457.000 spettatori (18%)

Fuori dal podio:

Rai2, TGSport Sera : 200.000 spettatori (1.7%);

: 200.000 spettatori (1.7%); Rai2, Dribbling : 358.000 spettatori (2.7%);

: 358.000 spettatori (2.7%); Rai2, N.C.I.S. New Orleans : 336.000 spettatori (2.2%);

: 336.000 spettatori (2.2%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles : 474.000 spettatori ( 2.7%);

: 474.000 spettatori ( 2.7%); Italia1, Studio Aperto Mag : 468.000 spettatori (3.2%);

: 468.000 spettatori (3.2%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 562.000 spettatori (3.2%).

E ancora:

Rai3, TGR : 2.214.000 spettatori (13.2%);

: 2.214.000 spettatori (13.2%); Rai3,, Blob : 892.000 spettatori (5%);

: 892.000 spettatori (5%); Rete4, La Promessa : 866.000 spettatori (4.9%);

: 866.000 spettatori (4.9%); La7, Famiglie d’Italia : 262.000 spettatori (1.7%);

: 262.000 spettatori (1.7%); Tv8, 4 Hotel : 484.000 spettatori (2.9%);

: 484.000 spettatori (2.9%); Nove, Little Big Italy: 260.000 spettatori (1.7%).