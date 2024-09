Maria Rosaria Boccia canta Sincerità di Arisa dopo il caso Sangiuliano: a chi l'ha dedicata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maria Rosaria Boccia, protagonista del caso Sangiuliano, ha intonato la canzone “Sincerità” di Arisa ai microfoni del Karaoke Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic. La stessa Boccia, alla fine della sua esibizione canora, ha risposto alla domanda “In totale sincerità, quanti altri segreti hai da svelare?”.

A chi ha dedicato “Sincerità” Maria Rosaria Boccia

Intercettata dal Karaoke Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic, Maria Rosaria Boccia ha cantato una parte della canzone di Arisa intitolata “Sincerità”.

Al termine della sua esibizione canora, Maria Rosaria Boccia ha detto: “Tutti abbiamo tantissimi segreti da svelare, dedico questa canzone a tutte le persone di cultura”.

Fonte foto: ANSA

Gennaro Sangiuliano si è dimesso da ministro della Cultura del governo Meloni nella giornata di venerdì 6 settembre, dopo l’esplosione del caso Maria Rosaria Boccia che l’ha visto protagonista. Il suo posto è stato preso da Alessandro Giuli.

Caso Boccia: ci sono foto compromettenti di Sangiuliano?

Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona è intervenuto pubblicamente sul caso Maria Rosaria Boccia, commentando le voci legate alla presunta esistenza di fotografie compromettenti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con altre donne.

L’ex “Re dei Paparazzi” ha detto: “Esistono altre foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne? Per questo la Boccia dice che è ricattabile? È vero che i giornali non hanno comprato le foto di Sangiuliano come ai miei tempi e le hanno messe nel cassetto? Sono tutte stro…te montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni”.

Fabrizio Corona ha aggiunto: “I giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano, che all’interno del sistema del potere rappresenta zero”.

L’affondo di Arianna Meloni sul caso Boccia e Sangiuliano

Nelle ultime ore, anche Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornata a parlare del caso che ha visto protagonisti Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano.

Le parole di Arianna Meloni sul caso: “La vicenda è chiusa. Se ne è parlato fin troppo. È una vicenda dolorosa. Sangiuliano è stato un bravo ministro, onesto e preparato. Si è dimesso perché si è voluto dimettere per una faccenda del tutto personale, di gossip, montata dalla stampa in maniera eccessiva“.