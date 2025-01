Chiara Ferragni incinta di Giovanni Tronchetti Provera? Le parole dell'influencer dopo i rumors

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiara Ferragni smentisce i pettegolezzi circolati nei giorni scorsi, che riportavano che l’imprenditrice fosse incinta di Giovanni Tronchetti Provera. Ferragni ha fatto arrivare una nota personale direttamente al sito Dagospia, che l’ha riportata. La relazione tra i due è invece ormai vissuta allo scoperto.

L’imprenditrice Chiara Ferragni ha smentito le voci, che erano circolate negli scorsi giorni, di una sua gravidanza. Ferragni, dopo la separazione dal rapper Fedez, avrebbe cominciato una relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Ferragni ha fatto arrivare al sito Dagospia una nota, che chiude definitivamente la questione. L’influencer ha categoricamente negato di aspettare un bambino dal nuovo compagno.

“Caro Dago, so che ti arrivano delle voci. Lo dico a te per tutti. Non sono incinta” le parole dell’imprenditrice.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Il nuovo compagno di Chiara Ferragni è Giovanni Tronchetti Provera. La relazione tra i due andrebbe avanti da questa estate, ma solo, quando la coppia ha cominciato ad aumentare le uscite in pubblico, è diventata ufficiale.

Tronchetti Provera è un importante dirigente d’azienda, regolarmente tra i più pagati d’Italia ogni anno. È Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport di Pirelli.

Giovanni è figlio di Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, società che ha guidato per 20 anni tra il 1995 e il 2015, e di Cecilia Pirelli, tra le eredi della famiglia che ha fondato l’azienda di pneumatici.

Le voci sul disappunto della famiglia Tronchetti Provera

La famiglia di Giovanni Tronchetti Provera e la sua relazione con Chiara Ferragni sono oggetto di un’altra voce molto insistente, che è emersa dopo che i due hanno cominciato a rendere pubblica la loro relazione.

I Tronchetti Provera, da generazioni tra i dirigenti d’azienda più importanti d’Italia e dal profilo molto basso e riservato in confronto ad altri personaggi importanti del nostro Paese, non approverebbero il rapporto del figlio con l’imprenditrice.

La ragione sarebbe l’eccessiva esposizione mediatica di Ferragni, inevitabile dato che la sua attività imprenditoriale si basa soprattutto sulla sua immagine trasmessa attraverso i social. Una caratteristica che si scontra con l’avversione ad apparire della famiglia Tronchetti Provera.