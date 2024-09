Maria Rosaria Boccia contro Beatrice Venezi: accuse e risposta al vetriolo alla direttrice d'orchestra

Maria Rosaria Boccia torna alla carica e attacca nuovamente Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra messa sotto contratto per dirigere il concerto del G7 della Cultura a Pompei, evento che si svolgerà il 20 settembre.

Maria Rosaria Boccia e gli attriti con Beatrice Venezi

Non è la prima volta che Boccia tira di mezzo Venezi, lasciando intendere di essere a conoscenza di presunti conflitti di interesse per quel che riguarda i consiglieri dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Nei giorni scorsi, dopo i primi ‘graffi’ dell’imprenditrice, la direttrice d’orchestra aveva replicato duramente, facendo sapere di aver presentato nei confronti della Boccia una denuncia per diffamazione.

Fonte foto: ANSA Beatrice Venezi e Maria Rosaria Boccia

“Si rassegni, non sono al suo livello, né lo sarò mai”, aveva poi commentato Venezi, sempre riferendosi alla 41enne di Pompei.

I nuovi post di Boccia contro Venezi

Ora Boccia ha deciso di controreplicare. Come? Lungo la mattinata di domenica 15 settembre ha pubblicato sul profilo Instagram una serie di post inerenti agli incarichi avuti da Venezi.

“Ricapitoliamo: dall’11 novembre 2022 Consigliere del ministro per la musica con un compenso di 30 mila euro. Ad oggi non risulta nessuna consulenza agli atti”, scrive Boccia a corredo di uno screenshot del sito web del ministero della Cultura (ha anche allegato un link cliccabile alla pagina dedicata agli “Incarichi istituzionali nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro”).

Spazio poi al commento relativo alla notizia Ansa del 12 settembre, quella in cui veniva confermata che la direzione del concerto del G7 sarebbe stata affidata a Venezi.

“Il ministero – sostiene Boccia – aveva previsto un compenso per l’orchestra ed uno per il maestro. Ora, come spesso succede, non c’è traccia dei vecchi incartamenti. Il maestro non viene più ricompensato dal ministero ma direttamente dall’orchestra che nel frattempo si è vista aumentare il compenso”.

Finita qui? Assolutamente no, perché Boccia, per corroborare quanto sostenuto, ha pure postato la locandina di un appuntamento fissato (e poi chiaramente cancellato) con protagonista la direttrice d’orchestra. Di che evento si parla? Di quello che avrebbe dovuto svolgersi a Pompei il 19 settembre e che avrebbe dovuto vedere Venezi presentare il suo libro ‘Puccini contro tutti’.

“Inoltre – scrive sempre Boccia – il maestro ospite a Pompei a spese del ministero per la direzione del concerto G7, il 19 settembre (come si legge dalla locandina) voleva presentare il suo libro ricevendo un cospicuo compenso. Ha annullato l’ospitata solo dopo la sollecitazione dell’ex ministro che le disse: poiché sei ospite del ministero non puoi”. Boccia ha condiviso anche la locandina postata prima dall’organizzatore Nicola Ruocco e poi dalla stessa Venezi.

L’aforisma sulla disonestà

“Ha proprio ragione. Non sono al suo livello!”, ha chiosato Boccia, con chiaro riferimento all’attacco ricevuto da Venezi nei giorni scorsi.

“L’onestà guarda dritto negli occhi. La disonestà guarda dritto nelle tasche”, conclude l’imprenditrice di Pompei, prendendo a prestito un aforisma di Fabrizio Caramagna.