Marco Cappato candidato in Senato a Monza alle elezioni suppletive: sfida Galliani per il seggio di Berlusconi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sfida per il seggio di Berlusconi. Contro Adriano Galliani, sostenuto dal centrodestra, si candida Marco Cappato, protagonista di molte battaglie per i diritti civili, dall’eutanasia all’antiproibizionismo, negli ultimi anni.

Le elezioni suppletive di Monza

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato vacante un seggio al Senato, quello in cui il Cavaliere era stato eletto, vale a dire Monza. In questi casi la legge prevede che si svolgano elezioni suppletive, per sostituire il senatore deceduto.

Si voterà soltanto nel collegio elettorale di Monza e ogni forza politica potrà presentare il proprio candidato. Fino ad alcuni giorni fa l’unico presentatosi era Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e amico di Silvio Berlusconi, sostenuto dal centrodestra.

Fonte foto: ANSA Adriano Galliani, amministratore delegato della squadra di calcio di Monza e candidato del centrodestra per le elezioni suppletive

Nella giornata di sabato 29 luglio è però arrivata un’altra candidatura, interamente indipendente, quella dell’ex radicale, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato.

Chi è Marco Cappato

Nato nel 1971, Cappato si forma tra le file dei radicali, e concentra il proprio operato sulle battaglie per i diritti. Negli ultimi anni il suo nome è stato legato a una serie di operazioni di disobbedienza civile.

Le più efficaci sono state le varie battaglie per l’eutanasia, una delle quali, quella di DJ Fabo, ha costretto la Corte di Cassazione a pronunciarsi sul reato di aiuto al suicidio.

Quella sentenza, comunemente chiamata proprio sentenza Cappato, ha ammesso che in Italia si possa ricorrere al suicidio assistito per porre fine a gravi sofferenze determinate da malattie incurabili.

In assenza di una legge che normi la pratica però, rimane difficilissimo ottenere i farmaci e l’aiuto medico necessari. È di pochi giorni fa la notizia della morte per suicidio assistito di Gloria (nome di fantasia), una donna veneta affetta da cancro terminale, la prima a riuscirci senza ricorrere a un tribunale.

La candidatura di Cappato: chi lo sostiene?

L’iniziativa di Marco Cappato nasce completamente indipendente. Ha però ricevuto il supporto di +Europa, partito che a raccolto l’eredità dei radicali, e di Alleanza Verdi Sinistra, due partiti ideologicamente distanti, di centro il primo, di estrema sinistra il secondo.

Lo stesso candidato ha aperto al sostegno di tutti i partiti che vogliano seguire l’iniziativa: “i sembra che la mia candidatura offra la possibilità di una convergenza per una bella battaglia da fare sui contenuti e sul territorio e anche per l’urgenza di porre un freno ad alcune derive che sono rappresentate da questo governo e da questa maggioranza”.