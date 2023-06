Mamma va in camera a svegliarlo trova il figlio di 17enne morto, poche ore dopo muore anche la nonna

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Una doppia tragedia, a distanza di poco tempo l’una dall’altra: una donna ha trovato il figlio 17enne senza vita nella propria stanza, e nella stessa giornata la 90enne madre del marito, probabilmente entrambi per cause naturali.

La scoperta della morte del giovane Samuele

È accaduto tutto nella giornata di oggi, giovedì primo giugno, nel piccolo comune di Forano, in provincia di Rieti, nel Lazio. Una donna è entrata in camera del figlio per svegliarlo, senza però ottenere alcuna risposta.

Nel giro di pochissimi attimi tutto è diventato chiaro, e la donna ha immediatamente allertato i soccorsi. A stretto giro sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il giovane Samuele Rosadini, di 17 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova Forano, paese in provincia di Rieti nel quale sono morti il giovane Samuele e la nonna di 90 anni

Purtroppo però, nonostante tutti i tentati di riportarlo in vita, con l’arrivo di un’eliambulanza in soccorso, il giovane Samuele è stato dichiarato morto.

Nessuna autopsia per Samuele

I soccorritori hanno comunque accertato che le cause della morte del 17enne Samuele Rosadini sono state naturali, quindi non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo.

A complicare ulteriormente la giornata dei genitori del giovane è arrivata però la notizia della morte di un altro membro della famiglia: la nonna del ragazzo, madre del padre Massimiliano.

La donna, una signora di 90 anni, è morta a distanza di poche ore dal nipote, facendo calare un’ombra nera sulla famiglia e sull’intera comunità di Forano.

Il cordoglio social per il doppio lutto

Le notizie hanno fatto in breve il giro del paese, con Massimiliano Rosadini, padre del giovane e figlio della donna, che ha condiviso su Facebook il dolore per quanto accaduto.

“Caro Amore di papà, riposa in pace. Ci mancherai” è il messaggio con il quale il padre ha salutato Samuele, seguito a distanza di sole quattro ore da un nuovo post, questa volta per la madre: “Fai buon viaggio cara Mamma, guarda Samuele”.

E nonostante la presenza di alcuni (fortunatamente pochi) individui che, invece che pensare al dolore di una famiglia, hanno deciso di approfittare dell’occasione per lanciare invettive contro i vaccini e i complotti mondiali, la maggior pare delle persone si è stretta attorno a Massimiliano e alla moglie per provare, per quanto difficile, a rendere più sopportabile questo terribile giorno.