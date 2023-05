Ragazzo di 15 anni morto dopo una rissa in una partita di calcio a Francoforte: lesioni cerebrali fatali

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un ragazzo di 15 anni è morto per le conseguenze di una rissa scoppiata in una partita di calcio giovanile in Germania. L’episodio è avvenuto domenica 28 maggio a Francoforte, durante un torneo internazionale under 17. Come riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, la vittima sarebbe stato preso a pugni da un avversario, un 16enne della squadra francese del Metz, adesso trattenuto dalle autorità tedesche in custodia cautelare. Uno dei colpi si sarebbe rivelato fatale per il giovane berlinese, deceduto dopo tre giorni di ricovero in ospedale, durante i quali sarebbe stato tenuto in vita artificialmente.

La comunicazione della procura di Francoforte

A dare conferma della morte del 15enne è stata la procura di Francoforte, comunicando che il calciatore 16enne dell’RC Metz si trova in stato di arresto con l’accusa di lesioni personali gravi, in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo della giovane vittima.

La polizia e l’ufficio del pubblico ministero di Francoforte hanno annunciato che “dopo una rissa scoppiata dopo una partita di calcio nell’ambito di un torneo giovanile internazionale a Eckenheim la scorsa domenica di Pentecoste, la vittima di 15 anni è deceduta in ospedale a causa delle gravi lesioni cerebrali“.

La rissa durante la partita

Nel dare la notizia le autorità tedesche hanno riportato una ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte del giovane calciatore.

Secondo quanto confermato dal pubblico ministero tedesco Nadjia Niesen, il 16enne francese in forza al Metz avrebbe colpito il 15enne tedesco prima con almeno due pugni al volto, per poi bloccare la vittima dalla testa e infierire ripetutamente allo stomaco.

Dopo aver ricevuto numerosi pugni il giocatore dell’JFC Berlino è riuscito a liberarsi dalla presa ed ad allontanarsi, ma a quel punto l’avversario gli sarebbe corso dietro e lo avrebbe colpito alle spalle con un violento cazzotto alla testa.

Le indagini

Il personale sanitario intervenuto sul posto ha rianimato il 15enne che è stato trasferito in ospedale, dove però i medici hanno riscontrato da subito gravi lesioni cerebrali, che si sono rivelati letali. La vittima è stata dichiarata cerebralmente morta martedì sera.

In attesa dell’autopsia disposta dalle autorità per determinare l’esatta cause della morte, gli inquirenti hanno dichiarato che “la dinamica dettagliata dei fatti e in particolare la questione di come sia avvenuto il delitto è ancora oggetto delle indagini in corso da parte della polizia criminale di Francoforte. Il sospettato di 16 anni è ancora in custodia”.