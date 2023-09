Madre ciclista di 19 anni travolta e uccisa a Polesella vicino Rovigo davanti alla figlia di 3 anni: si indaga

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Stavano attraversando la strada quando all’improvviso è sopraggiunta una moto. Poi la tragedia. Una giovane madre ciclista di 19 anni è stata travolta a Polesella (Rovigo) lungo la statale 16, nota come l’Adriatica, da una moto. La donna è morta a seguito delle ferite riportate dall’impatto, il tutto di fronte alla figlia di 3 anni. Il motociclista è rimasto ferito gravemente. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

La notizia è stata riporta dall’edizione veneta del ‘Corriere della sera’.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto a Polesella, in provincia di Rovigo, lungo la statale 16.

Una giovane madre di 19 anni è stata travolta e uccisa a Polesella (Rovigo) di fronte alla figlia di 3 anni

Come riporta anche ‘Il Resto del Carlino’, la giovane madre e sua figlia, entrambe a bordo di una bicicletta, stavano cercando di attraversare la strada all’altezza di via De Paoli, proprio accanto ad un sottopassaggio per bici.

Improvvisamente una moto è sopraggiunta a forte velocità colpendo in pieno la 19enne di fronte allo sguardo terrorizzato della bambina.

L’impatto è stato talmente violento da spezzare in due la bici sulla quale viaggiava la donna.

Valeria Spinu, questo il nome della donna, era di origine moldava e da poco viveva a Polesella insieme ad alcuni parenti e al marito. La giovane madre è morta sul colpo.

Grave il motociclista, ricoverata la bambina

Il motociclista, di origine russa, è in gravi condizioni ed è stato trasportato tramite elisoccorso presso l’ospedale di Padova dove ora sta lottando tra la vita e la morte.

Anche la figlia di Valeria Spinu è stata trasportata all’ospedale. Non è dato sapere se anche la bambina abbia riportato lesioni, ma dopo l’incidente è stata trovata in un forte stato di choc.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La Procura di Rovigo deve ancora decidere se aprire un fascicolo e disporre l’autopsia della 19enne.

“Non la conoscevo, è una tragedia enorme“, ha commentato il sindaco di Polesella Leonardo Raito.

Il precedente nel Pavese

Mercoledì 30 agosto un altro ciclista ha perso la vita nell’ennesima tragedia della strada.

L’episodio ha avuto luogo in Lomellina, nella provincia di Pavia: un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto, ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza dell’autovettura ed è morto sul colpo.