Ciclista viene investito da un'auto in Lomellina tra Gravellona a Vigevano: è morto sul colpo

Tragico incidente nella serata di mercoledì 30 agosto in Lomellina, in provincia di Pavia. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto lungo la strada che collega Gravellona a Vigevano, inutili i soccorsi del 118.

Incidente in Lomellina

L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 30 agosto, poco prima delle 21, lungo la strada provinciale 192 che collega Gravellona a Vigevano, in provincia di Pavia.

Secondo quanto riporta Ansa, un uomo in sella alla sua bicicletta è stato urtato violentemente da una auto che procedeva nella stessa direzione.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Gravellona a Vigevano, in provincia di Pavia

Ciclista morto sul colpo

Violentissimo l’impatto: il ciclista è stato sbalzato di sella, ha picchiato la testa sul parabrezza della vettura ed è poi finito in un campo al lato della carreggiata.

Purtroppo per l’uomo – di cui ancora non si conosce l’identità – non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il personale del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’automedica non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Vigevano per effettuare i rilievi, sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità di quanto avvenuto.

Nella stessa giornata del 30 agosto un’altra ciclista, una 43enne ucraina, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Milano. Il giorno precedente, sempre nel capoluogo lombardo, una ragazza di 28 anni in bici è stata travolta e uccisa da un autocarro.