Macerata, mamma di morta forse per overdose: aveva 38 anni. L'ultimo saluto del figlio affidato ai social

Tragedia in provincia di Macerata, dove una mamma di 38 anni è deceduta in ospedale a causa di una crisi respiratoria. I medici che hanno prestato soccorso alla giovane madre, che ha lasciato tre figli, sospettano che il malore accusato dalla donna sia stato provocato da un’overdose.

Ecco cosa sappiamo della mamma morta a Macerata, forse per overdose, e della persona che è al momento indagata per quanto avvenuto.

Recanati, mamma lascia tre figli: la causa del decesso una crisi respiratoria

I fatti si sono svolti a Recanati, in provincia del comune marchigiano di Macerata. Una donna di 38 anni è morta all’ospedale di Macerata nella notte tra domenica 10 luglio e lunedì 11 luglio. Il motivo del ricovero, avvenuto sabato 9 luglio, è stato una crisi respiratoria, secondo i medici provocata da una possibile overdose.

I carabinieri, allertati dal personale ospedaliero, hanno quindi ritenuto opportuno aprire le indagini. Di conseguenza la salma della vittima è rimasta a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.

Chi era la mamma morta forse per overdose a Macerata: aveva origini siciliane

La 38enne era sposata e madre di tre figli. Risiedeva nel complesso delle case popolari di via Mascambruni, nel quartiere Le Grazie. Sotto shock i vicini e la comunità del quartiere, che, secondo la stampa locale, conoscevano e trattavano con affetto la donna, che aveva origini siciliane (Patti, in provincia di Messina) e solo da poco, qualche anno, si era trasferita a Macerata.

38enne deceduta per cause forse legate alla droga: si attende l’esito dell’autopsia, chi è indagato

Per comprendere a pieno le cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul cadavere della 38enne. Nel registro degli indagati per adesso compare soltanto una persona, il compagno, ma si tratterebbe di un atto dovuto, dato che neanche sull’overdose esistono, per il momento, conferme. L’avvocato del compagno della 38enne ha precisato che il suo assistito ha negato di aver ceduto droga alla donna.

Mamma morta nelle Marche, lo straziante addio del figlio affidato ai social: “Il momento più triste della mia vita”

Sui social l’addio di Emanuel, il figlio di 20 anni: “Ti prometto che non lascerò che le lacrime macchino i sorrisi e i bei ricordi che mi hai regalato, potrei fingere di sembrare forte, ma mentirei: questo è il momento più triste della mia vita. Già mi manchi mamma”.