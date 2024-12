Incidente sulla tangenziale a Settimo Milanese: morto un vigile del fuoco, sarebbe andato in pensione a breve

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un vigile del fuoco di cinquantanove anni è morto in un incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Settimo Milanese. Filippo Masi aveva appena finito il suo turno e stava tornando in moto verso casa. È stato coinvolto in un incidente con più veicoli. Tra qualche mese sarebbe andato in pensione.

Incidente nel Milanese: morto un vigile del fuoco

Si chiamava Filippo Masi il vigile del fuoco che ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto venerdì 27 dicembre intorno alle 20.30. L’uomo stava percorrendo la superstrada 11 all’altezza di Cornaredo-Molino Dorino in direzione Settimo.

L’impatto è stato letale. Sono stati subito inviati gli operatori sanitari con due automediche e un’ambulanza ma i medici e i paramedici non hanno potuto fare molto. Masi era in arresto cardiaco quando è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Carlo. Qui è morto dopo poco.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La mappa del luogo dell’incidente

La dinamica

La ricostruzione della sua ultima giornata è stata fatta da Il Corriere della Sera. Il pompiere aveva finito il turno di lavoro al Comando provinciale di Milano di via Messina alle 20. Era capo squadra del turno D dei vigili del fuoco di Milano, un ruolo suo dall’agosto del 1991, ormai 33 anni.

Mentre tornava a casa in moto, è stato coinvolto in un maxi incidente tra quattro auto.

Ad assistere alla scena c’era anche un suo collega che si trovava, nello stesso momento, in un’auto a pochi metri da Filippo Masi. L’uomo è subito sceso dalla vettura per soccorrerlo, gli ha praticato il massaggio cardiaco ma non è riuscito a salvarlo.

Chi era Filippo Masi

Filippo Masi era uno stimato vigile del fuoco, come testimoniano i tanti messaggi dei colleghi che stanno circolando in queste ore sul web. Masi lascia due figli, un ragazzo e una ragazza ventenni. Tra pochi mesi, in primavera, avrebbe salutato il servizio e sarebbe andato in pensione.

Il suo ricordo è stato affidato – tra gli altri – a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, in Lombardia.

“Siamo sconvolti per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto ai familiari. Tutti i colleghi del Comando, permanenti, volontari e degli altri ruoli professionali si stringono al dolore dei familiari”, ha detto in una nota.