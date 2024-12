Quanto è ricco Donald Trump e quanto spende ogni anno il presidente eletto degli Stati Uniti d'America

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La ricchezza di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, è stata recentemente stimata da Forbes in 6,1 miliardi di dollari. Un incremento notevole rispetto ai 2,5 miliardi di inizio anno, principalmente attribuibile alla sua quota di maggioranza nel Trump Media & Technology Group, la società che gestisce il social network Truth. Questo patrimonio lo colloca al 549° posto tra le persone più ricche del mondo.

Quanto è ricco Donald Trump

Il valore della fortuna di Trump nel 2024 ha vissuto oscillazioni significative nel corso dell’anno: a marzo, con il debutto di Truth Social, aveva toccato i 7 miliardi di dollari; ad aprile ha visto un calo delle quotazioni del social; maggio ha portato nuovi alti e bassi.

Il rally in Borsa ha spinto il patrimonio fino a 8 miliardi, prima di una riduzione causata dalla condanna in tribunale legata al caso Stormy Daniels. Dopo ulteriori variazioni, il patrimonio si è stabilizzato intorno ai 6,1 miliardi.

La ricchezza di Trump deriva per più del 50% dalla sua partecipazione in Trump Media & Technology Group

La composizione delle sue ricchezze oggi appare diversa rispetto al 2016, quando la maggior parte del suo patrimonio era legata a proprietà immobiliari. Attualmente, l’asset principale di Trump è la sua partecipazione in Trump Media & Technology Group, valutata circa 3,5 miliardi di dollari.

Quanto spende Trump

Secondo Forbes, Trump spende in media 130 milioni di dollari l’anno. Tale stima è basata su dati relativi al periodo 2010-2019.

Nonostante questa cifra considerevole, i primi quattro anni alla Casa Bianca hanno portato guadagni alle sue attività, con ricavi per 2,4 miliardi di dollari e un utile di 550 milioni tra il 2017 e il 2020.

Quanto guadagnerà da presidente degli Usa

Come presidente degli Stati Uniti, Trump guadagnerà 400.000 dollari l’anno, lo stesso stipendio percepito attualmente da Joe Biden.

Tuttavia, l’effetto dell’inflazione potrebbe rendere Trump, entro il 2028, il presidente meno pagato della storia in termini di salario reale.

Il costo dei processi

Le spese legali rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria di Trump: Forbes stima che i processi a suo carico potrebbero costargli fino a 566 milioni di dollari.

Nonostante ciò, la storica capacità di Trump di adattare il suo impero imprenditoriale alle nuove opportunità, come la tecnologia, mostra una strategia in evoluzione per mantenere e accrescere la sua ricchezza.