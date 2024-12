Donna trovata morta a Nibionno sulla statale, è stata investita da un pirata della strada: caccia a un furgone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico rinvenimento nel Lecchese, una donna è stata trovata morta a lato della statale a Nibionno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stata investita da un mezzo che è poi fuggito. Si cerca il pirata della strada, un furgone che sarebbe stato ripreso dalle telecamere della zona.

Donna trovata morta a Nibionno

L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino di oggi, lunedì 23 dicembre, lungo la statale 36 a Nibionno, in provincia di Lecco.

Come riporta il Corriere della Sera, il corpo privo di vita di una donna è stato rinvenuto sull’erba accanto alla ciclopedonale che corre parallela alla superstrada, in località Gaggio.

Dopo la segnalazione giunta al 112, sul posto sono intervenuti la polizia locale, il 118 e i carabinieri.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, di cui ancora non si conoscono le generalità.

Investita da un pirata della strada

Sulla morte della donna sono state fatte varie ipotesi, a partire dall’incidente, poi nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma che è stata investita da un pirata della strada.

A questa conclusione sono giunti i carabinieri del Comando provinciale di Lecco in base alle prime indagini svolte in giornata. Lo riferisce Ansa.

Secondo quanto ricostruito, l’investimento sarebbe avvenuto nella serata di domenica.

Caccia a un furgone

I carabinieri sono ora sulle tracce del pirata della strada, si cerca un furgone di colore chiaro.

Il mezzo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sono in corso anche accertamenti per stabilire l’identità della vittima, priva di documenti.

Non sono arrivate segnalazioni di persone scomparse, ma da quanto emerso, riporta il Corriere della Sera, potrebbe trattarsi di una 30enne residente in zona.