Cecilia Sala arrestata in Iran, i dubbi di Tajani sulle accuse alla giornalista italiana

Antonio Tajani è intervenuto sul caso dell’arresto di Cecilia Sala in Iran. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che si sta lavorando con discrezione per liberare la giornalista, le cui accuse non sono state ancora formalizzate. Tajani ha assicurato che Sala ha avuto modo di parlare con i suoi genitori ed è stata trovata in buona salute dall’ambasciatrice italiana.

Arresto di Cecilia Sala in Iran, le parole di Tajani

L’arresto di Cecilia Sala in Iran non ha ancora una motivazione certa: a confermarlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Ancora non sono chiare le imputazioni che vengono attribuite alla ragazza" ha affermato Tajani al Tg4, aggiungendo che si sta facendo il possibile per liberarla.

"Cercheremo di fare quello che abbiamo fatto con Alessia Piperno, l’altra giovane italiana arrestata qualche mese fa e che siamo riusciti a riportare a casa" ha aggiunto il ministro.

Come sta Cecilia Sala

Tajani ha fornito inoltre importanti aggiornamenti sulle condizioni di Cecilia Sala, che sarebbe in buona salute in base ai riscontri della diplomatica che l’ha incontrata in Iran.

"Questa mattina la nostra ambasciatrice è stata oltre mezz’ora con la giornalista e l’ha trovata in buona salute" ha spiegato il ministro. "Si spera di liberarla il prima possibile. È quello che stiamo cercando di fare con la massima riservatezza".

Tajani ha aggiunto inoltre di essere in contatto costante con i genitori della giornalista, i quali hanno avuto la possibilità di parlare con la figlia in due occasioni.

L’arresto di Cecilia Sala

Cecilia Sala, giornalista 29enne esperta di Medio Oriente, è stata arrestata a Teheran mentre tornava in Italia, dopo aver trascorso dieci giorni in Iran con regolare visto giornalistico per documentare i cambiamenti politici e sociali, con particolare attenzione ai diritti delle donne.

La giornalista italiana è detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, ma la notizia è emersa soltanto dopo Natale per proteggere le trattative tra Italia e Iran volte al suo rilascio.

Sala si trovava a Teheran per realizzare reportage per il suo podcast "Stories" di Chora Media, che racconta storie dal mondo. Pochi giorni prima dell’arresto aveva pubblicato un episodio sul patriarcato a Teheran e la nuova legge sull’hijab.

Giornalista professionista dal 2016, Sala ha iniziato la sua carriera collaborando con Vice Italia e lavorando a Servizio Pubblico di Michele Santoro. Freelance per Il Foglio dal 2019, ha documentato eventi globali come la crisi in Venezuela, le proteste in Cile, la caduta di Kabul e la guerra in Ucraina.