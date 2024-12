Cos'è La Niña che stravolgerà l'inverno in Italia, quando arriva il fenomeno meteorologico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Niña arriva in Italia, e promette di imprimere un nuovo corso all’inverno. La Niña è un raffreddamento della superficie oceanica fra 1 e 3 gradi. A partire da gennaio, la temperatura superficiale delle acque dell’Oceano Pacifico subirà un forte raffreddamento, con temperature di circa 1 grado inferiori rispetto alla media stagionale.

Gli effetti della Niña sul clima

Nei mesi successivi, la tendenza dovrebbe essere quella di un ulteriore ribasso di circa un grado e mezzo, come spiegano gli esperti de IlMeteo.

Uno scenario plausibile è che il ritorno della Niña possa spingere verso l’aumento di perturbazioni atlantiche che potrebbero riversarsi sull’Europa e su parte dei Paesi del Mediterraneo.

Fonte foto: 123RF

Durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo potrebbero dunque manifestarsi fenomeni meteorologici burrascosi sui Paesi dell’Europa centro-settentrionale e sull’Italia.

Oltre al freddo e alle piogge, questo potrebbe portare anche ad abbondanti nevicate sulle montagne italiane.

Si aggiunge lo stratwarming

Ma La Niña potrebbe incrociarsi con un altro importante fenomeno nei primi mesi del 2025, ovvero la possibilità di un improvviso stratwarming sopra al Polo Nord. Il termine indica un riscaldamento anomalo e repentino della stratosfera. Il fenomeno è capace di influire sulla circolazione atmosferica.

Tale stratwarming andrebbe a modificare gli effetti del vortice polare, causando la discesa di masse d’aria fredda sul Mediterraneo e sull’Italia. Il nostro Paese sperimenterebbe così un freddo intenso con nevicate abbondanti, soprattutto al Nord e sui rilievi appenninici.

Fatto che in alcune località potrebbe essere gradito, dopo la mancanza di neve in varie zone montane in cui gli stabilimenti sono stati costretti alla chiusura nel corso del 2023/2024.

Differenza fra La Niña ed El Niño

La radice semantica è la medesima, ma il significato meteorologico dei due fenomeni è opposto: La Niña ed El Niño, “la bambina” e “il bambino” in spagnolo, sono due cose differenti.

La Niña, come detto, è un raffreddamento della superficie oceanica di 1-3 gradi. Al contrario, El Niño è un riscaldamento di tale superficie, sempre di 1-3 gradi.