Latina, si sentono male durante il banchetto di matrimonio: decine di intossicati

È finita con l’arrivo delle ambulanze del 118 la festa di matrimonio di una coppia di sposi di Latina. Decine di invitati infatti si sono sentiti male durante il banchetto nuziale, diversi sono stati trasferiti al pronto soccorso con sintomi da intossicazione alimentare. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha sequestrato la cucina del locale.

Latina, si sentono male alla cena di matrimonio

Il fatto, riporta Latina Oggi, è avvenuto sabato sera al termine di un banchetto nuziale in una villa per cerimonie in via Zani, alle porte di Latina. Circa duecento gli invitati al matrimonio.

Quelli che hanno accusato sintomi da intossicazione alimentare sono diverse decine: molti la sera stessa, altri più tardi, quando gli invitati sono tornati a casa dopo la festa.

La cena è stata servita prima con un grande buffet e poi con le portate al tavolo, in gran parte a base di pesce, anche crudo, ma non solo. In tarda serata diverse persone hanno iniziato a sentirsi male, accusando i sintomi tipici dei disturbi gastrointestinali.

Decine di intossicati alla cena di matrimonio

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. Diversi invitati con evidenti sintomi da intossicazione alimentare sono stati assistiti sul posto dai sanitari, altri sono stati trasferiti al pronto soccorso. Tra loro, riporta Il Messaggero, anche due anziani che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, considerando età e altre patologie pregresse.

Moltre altre persone si sono sentite male in seguito, dopo il ritorno a casa o durante il viaggio, e si sono presentati al pronto soccorso di altri ospedali, anche fuori provincia.

Intossicati al matrimonio: le indagini

Oltre al 118, alla festa di matrimonio è intervenuta anche la polizia. Dopo i primi accertamenti, d’intesa con la procura di Latina, è stata posta sotto sequestro la cucina del locale, in attesa delle verifiche degli ispettori del Dipartimento di prevenzione della Asl.

Le verifiche riguarderanno in particolare le forniture e le modalità di conservazione degli alimenti, si ipotizza che possa esserci stato qualche problema nella conservazione dei cibi che sono stati serviti durante la cena. Le eventuali responsabilità, anche penali, di quello che è accaduto sono al vaglio della procura di Latina.