Britney Spears, l'ex marito tenta di irrompere al matrimonio della popstar: arrestato

Non c’è pace per Britney Spears. L’ex marito della popstar americana, Jason Alexander, ha tentato di rovinarle la festa irrompendo al matrimonio della cantante con il suo nuovo compagno, Sam Ashgari. L’uomo ha tentato di infiltrarsi alla cerimonia ma è stato bloccato dagli uomini della sicurezza e poi arrestato dalla polizia.

Il matrimonio di Britney Spears

Giovedì 9 giugno Britney Spears è convolata a nozze con il suo nuovo compagno Sam Asghari, personal trainer 28enne conosciuto nel 2016 sul set di un video musicale.

Doveva essere una giornata di gioia per la popstar 40enne, che da alcuni mesi può decidere in totale autonomia sulla sua vita grazie alla revoca della tutela legale del padre, arrivata dopo 13 anni di battaglie legali. Un imprevisto ha invesce turbato la giornata.

L’ex marito di Britney Spears tenta di irrompere al matrimonio

Il primo marito di Britney Spears, Jason Alexander, ha tentato di rovinarle la festa facendo irruzione nell’abitazione della popstar nella contea di Ventura, Los Angeles, dove era in programma il matrimonio.

Come riporta il sito Tmz, Alexander ha tentato di entrare nella residenza dell’ex moglie e infiltrarsi alla cerimonia, documentando il tutto con una diretta su Instagram.

“Britney mi ha invitato qui”, ha detto Alexander durante la diretta. “Lei è la mia prima moglie, la mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio“, ha detto.

L’uomo ha tentato di superare gli uomini della security, assicurando di essere nella lista degli invitati. Notando il suo stato di alterazione però la sicurezza lo ha bloccato e lo ha trattenuto fino all’arrivo della polizia.

Poche ore dopo la cerimonia si è svolta secondo programma e Britney Spears e Sam Asghari sono stati dichiarati marito e moglie.

Arrestato l’ex marito di Britney Spears

Lo sceriffo della contea di Ventura, Cameron Henderson, ha dichiarato che Alexander è stato arrestato sul luogo della cerimonia in seguito ad una chiamata per violazione di domicilio. L’ex marito di Britney Spears, ha spiegato, è stato arrestato dopo che gli agenti hanno verificato che aveva un’altra diffida con divieto di avvicinamento in un’altra contea.

“Alexander è stato fermato, ammanettato e arrestato per la sua disgustosa condotta criminale”, ha commentato l’avvocato di Britney Spears, Mathew Rosengart.

Il primo matrimonio di Britney Spears

Britney Spears sposò Jason Alexander, suo amico d’infanzia, il 3 gennaio 2004, a Las Vegas, in Nevada. Un matrimono lampo che venne annullato dopo appena 55 ore perché, era stato spiegato, le nozze erano state celebrate in un momento in cui Britney “non era in grado di comprendere le sue azioni”.