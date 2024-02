La Curva Nord dell'Inter è finita nell'ultimo album di Kanye West: tifosi coinvolti nei brani Carnival e Stars

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nel nuovo album di Kanye West “Vultures 1” ci sarà anche un po’ d’Italia, con i tifosi della Curva Nord dell’Inter che appaiono nei credit di due canzoni in cui hanno partecipato come coro.

L’album di West con la Curva Nord dell’Inter

“Vultures 1”, realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign, è stato pubblicato sabato 10 febbraio 2024 ed ha subito fatto parlare di sé. Il lavoro di Kanye West, già chiacchierato da ottobre scorso, contiene ben 16 tracce, con l’album che si apre col brano “Stars” per chiudersi con “King”.

Ed è proprio nella canzone d’apertura e nella traccia numero 12 “Carnival” che c’è anche un tocco d’Italia. In “Stars” e in “Carnival”, infatti come “Choir Vocals” e “Crowd Vocals” compaiono nei credit i tifosi nerazzurri, con il contributo della Curva Nord per le parti corali.

I tifosi campionati nei brani

Nei due brani di Kanye West, infatti, si sentono chiaramente dei cori, con le voci dei tifosi dell’Inter che sono state campionate. E “Carnival”, tra l’altro, ha una chiara influenza calcistica dato che inizialmente si sarebbe dovuta chiamare “Hoolygans”.

I cori, in entrambe le canzoni, sono in inglese, ma si sentono chiaramente dato che in “Stars” è proprio la voce della Curva Nord dell’Inter a chiudere il brano senza alcun accompagnamento musicale.

La Curva canta “and we’ll be way up in the stars”, ovvero “saremo in alto tra le stelle“.

West e il calcio italiano

Il fatto che la Curva Nord dell’Inter sia stata coinvolta nel progetto è confermato anche dalla ricondivisione via social del brano.

E si tratta dell’ennesima conferma dell’attrazione di Kanye “Ye” West per il mondo del calcio italiano dato che solo qualche mese fa, a ottobre 2023, era stato visto in tribuna a Marassi durante un Genoa-Milan.