Giuseppe Conte risponde a Beppe Grillo sulla morte del M5s, l'appello al voto e la provocazione del presidente

La risposta. Dopo l’offensiva di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle risponde con un video sui suoi social invitando gli iscritti a votare.

La risposta di Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha risposto a Beppe Grillo, il fondatore del partito, dopo l’attacco del comico genovese alla gestione del M5S di Conte stesso.

In un video condiviso sui suoi profili social, Conte ha dichiarato: “Il Movimento 5 Stelle è abituato agli attacchi esterni anche perché, diciamocelo, combattiamo battaglie scomode.

Fonte foto: ANSA Beppe Grillo nel video in cui accusa Conte

“Pensiamo al no all’Europa delle armi, pensiamo al no al raddoppio dei finanziamenti pubblici ai partiti, pensiamo alla battaglia per il salario minimo, contro l’autonomia differenziata e tante altre battaglie” ha continuato Conte.

“Mi dispiace però che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è messo invece da tempo ai margini della nostra comunità e si dimostra disinformato” ha detto Conte, riferendosi a Grillo.

L’accusa di Conte a Grillo

Conte ha poi continuato criticando il fondatore del partito: “Eh sì, perché molte delle proposte che sono state fatte si sono già tradotte in proposte di legge in Parlamento già depositate che stiamo portando avanti da tempo, con forza e determinazione”.

Beppe Grillo nel video di accuse a Conte

“Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andar per funghi. Da giovedì a domenica si tornerà a votare e rivoteremo tutti insieme perché ci siano anche nuove battaglie da portare avanti” ha continuato Conte.

“Quelle che voi, la base, avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare, perché da lunedì si volta pagina” ha poi concluso il leader del Movimento 5 Stelle.

L’attacco di Beppe Grillo sul simbolo del Movimento 5 Stelle

Alcune ore prima Beppe Grillo aveva pubblicato un video con un duro attacco alla gestione del Movimento 5 Stelle di Conte. Il fondatore del partito aveva definito l’attuale leader “Mago di Oz”, accusandolo di non aver risposto alle sue chiamate.

Ha poi dichiarato che il Movimento 5 Stelle è morto, che Conte lo ha ucciso e lo ha trasformato un “partitino” progressista. “Fatevi un altro simbolo, andate avanti, e fate le vostre cose. Il Movimento è morto” ha detto Grillo nel video.