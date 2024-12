App Io apre all'IT-Wallet per tutti con patente e carta d'identità in digitale, come caricare i documenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Documenti digitali. Dal 4 dicembre tutti gli italiani potranno caricare patente e carta d’identità su IT Wallet, il portafoglio smaterializzato in fase di test da luglio, attraverso la App Io.

IT Wallet al via

A partire dal 4 dicembre sarà disponibile, attraverso l’App Io, il portafoglio digitale IT Wallet. Il progetto è in fase di test fin da luglio, ma soltanto poche persone avevano potuto aver accesso.

Dal prossimo mercoledì invece chiunque abbia scaricato sul proprio telefono l’App Io potrà usufruire di tutte le nuove funzionalità che questo software garantisce, tra cui anche la digitalizzazione dei propri documenti fisici.

Fonte foto: ANSA Schermata della App Io, dove potranno essere caricati i documenti

Il progetto IT Wallet si inserisce all’interno di un più ampio disegno per creare una cittadinanza dell’Unione europea completamente digitale e di più facile accesso, in modo da avvicinare cittadini e pubblica amministrazione.

Come caricare i propri documenti

Per rendere digitali i propri documenti sarà necessario seguire alcuni passaggi. Il primo è quello di scaricare la App Io, che già contiene diversi servizi della pubblica amministrazione digitale per il cittadino.

L’applicazione è disponibile sia negli store Android che in quelli Apple (PlayStore e AppStore). Chi l’ha già scaricata dovrà assicurarsi di averla aggiornata all’ultima versione disponibile.

Una volta acceduto tramite identità digitale (Spid o Cie) sarà possibile accedere alla sezione portafoglio, dove saranno disponibili le tre opzioni per gli altrettanti documenti che, all’inizio del funzionamento di IT Wallet, sarà possibile digitalizzare.

Quali documenti si possono caricare

Il primo documento che sarà possibile caricare sul portale è la patente di guida. Sarà quindi possibile mostrarla in caso sia necessario, come durante un controllo delle forze dell’ordine, ma soltanto in Italia. All’estero sarà necessario il documento fisico.

Sarà poi possibile digitalizzare la Carta nazionale dei servizi, la cosiddetta tessera sanitaria o tessera europea per l’assicurazione di malattia. In caso la si possieda poi, potrà essere caricata anche la Carta europea della disabilità.

Ancora bloccata invece la possibilità di caricare la Carta d’identità. Nei progetti del Governo però questa possibilità dovrebbe diventare disponibile per tutti a partire dal 2025.