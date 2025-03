Kirsty Coventry prima presidente donna Cio, chi è l'ex nuotatrice che ha "infranto i soffitti di cristallo"

Svolta storica ai vertici del Comitato olimpico internazionale: l’ex nuotatrice 41enne Kirsty Coventry è la prima donna, prima africana e la più giovane a diventare presidente del Cio. La due volte campionessa olimpica nei 200 dorso ad Atene 2004 e Pechino 2008 prenderà il posto di Thomas Bach, dopo aver battuto nettamente la concorrenza di altri sei candidati.

L’elezione al primo turno

L’olimpionica plurimedagliata è stata eletta a sorpresa al primo turno nel corso della 144esima sessione del Cio di giovedì 20 marzo a Costa Navarino, in Grecia.

Coventry diventerà il decimo presidente del Comitato olimpico internazionale il 23 giugno, quando avverrà ufficialmente il passaggio di consegne con l’attuale numero uno del Cio, Thomas Bach, che dopo essere stato eletto nel 2013 e riconfermato nel 2021 sarà presidente onorario.

Kirsty Coventry a fianco del presidente del Cio uscente Thomas Bach

Kirsty Coventry presidente del Cio

“Sono incredibilmente onorata ed emozionata di essere stata eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale” sono state le prime parole di Kirsty Coventry dopo la vittoria, ringraziando i membri del Cio.

“La ragazzina che ha iniziato a nuotare nello Zimbabwe tanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento” ha commentato, dicendosi “particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e anche la prima africana. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello”.

La carriera di Kirsty Coventry

Nata ad Harare, in Zimbabwe, nel 1983, Kirsty Coventry è considerata nel suo Paese un “tesoro” nazionale, per via delle sette medaglie olimpiche vinte in carriera, su otto raccolte in tutta la storia dei Giochi dalla nazione africana.

L’ex nuotatrice si è laureata campionessa olimpica per la prima volta ad Atene 2004, dove vinse l’oro nei 200 dorso, l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 200 misti.

Alle Olimpiadi di Pechino 2008 si riaffermò sul gradino più alto del podio nei 200 dorso, vincendo la medaglia d’argento nei 100 della specialità, oltre che nei 200 e nei 400 misti.

Coventry entrò nel Comitato olimpico internazionale come componente della commissione atleti, di cui diventò presidente nel 2018, per poi intraprendere la carriera politica come ministro dello Sport dello Zimbawe dopo il ritiro dalle vasche.

L’atleta olimpionica ha fatto parte anche dell’agenzia internazionale anti-doping Wada, sia nel consiglio sia nel comitato atleti, e mantiene il suo impegno nel sociale attraverso la ‘Kirsty Coventry Academy‘ per insegnare bambine e bambine a nuotare, non solo in vista di una possibile carriera agonistica, ma anche per aiutare a ridurre le tante vittime di annegamento tra i giovani in Africa.