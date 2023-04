Juri Carioli morto per un colpo di fucile alla testa a Forlimpopoli: stava pulendo l'arma, aveva solo 31 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia domenica sera a Forlimpopoli, a pochi chilometri da Forlì. Un uomo di 31 anni, Juri Carioli, ha perso la vita dopo esser stato raggiunto da un colpo del fucile che stava pulendo. In casa c’erano i genitori che hanno subito chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre l’uomo si stava occupando della manutenzione dell’arma.

Morto per un colpo di fucile alla testa a Forlimpopoli

Il tragico incidente è avvenuto nella serata di domenica 2 aprile, tra le 21 e le 22, nell’abitazione dell’uomo a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), nella frazione di Sant’Andrea.

Secondo la ricostruzione riportata dal Resto del Carlino, il 31enne stava armeggiando con il suo fucile da poligono, regolarmente detenuto, quando sarebbe partito un colpo che lo ha raggiunto alla testa, uccidendolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Forlimpopoli, nella frazione di Sant’Andrea

I genitori erano in casa con lui: allarmati dal colpo sono accorsi e hanno trovato il figlio a terra in una pozza di sangue. Hanno chiamato il 118, ma per il giovane ormai non c’era più nulla da fare.

L’incidente

Del caso si sono occupati i carabinieri, coordinati dalla procura di Forlì. Si tratterebbe di una tragica fatalità, gli inquirenti hanno scartato l’ipotesi del gesto volontario. Non sarebbero stati trovati elementi che potessero far pensare al suicidio, a partire dall’assenza di un messaggio d’addio.

Inoltre i carabinieri hanno accertato che l’arma non era stata caricata: il colpo che ha ucciso il 31enne era rimasto in canna da un uso precedente. L’ipotesi è che Carioli non se ne sia accorto mentre puliva il fucile e sfiorando il grilletto abbia fatto partire il colpo.

Appassionato di armi e di calcio

Di professione operaio in un allevamento sull’Appennino, Juri Carioli era un grande appassionato di caccia e tiro a segno. Frequentava regolarmente il poligono e aveva diverse armi, tutte detenute regolarmente e conservate con cura.

Il 31enne aveva un passato come calciatore: cresciuto nelle giovanili del Forlimpopoli e del Cesena, aveva giocato per qualche anno tra i dilettanti nelle fila del Riccione.