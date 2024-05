Morto annegato a 15 anni in piscina a Castel Volturno durante la festa di compleanno: amici sotto choc

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un ragazzo di 15 anni è morto durante un compleanno a Castel Volturno, in provincia di Caserta, Campania. Il giovane è annegato nella piscina condominiale in cui si stava svolgendo la festa: dopo essersi tuffato, non è più riemerso e a nulla è servito il massaggio cardiaco effettuato dopo averlo riportato a galla. Si ipotizza un malore o una congestione e i carabinieri hanno avviato le indagini circa la regolarità nella gestione della struttura privata.

Annegato durante una festa di compleanno

Nella mattina di giovedì 16 maggio 2024, si è consumata una tragedia presso la piscina del condominio Fontana Blue, in via Del Mare a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Attorno alle ore 11:30 del mattino, un ragazzo di 15 anni è morto durante una festa di compleanno con gli amici.

Tragedia in un condomio di Castel Volturno, Caserta

Il ragazzo si è tuffato in acqua, senza poi riemergere. Inizialmente gli amici hanno pensato a uno scherzo, ma si sono allarmati con il passare del tempo.

Hanno tirato fuori dall’acqua il corpo del ragazzo e, dopo averlo adagiato sul bordo della piscina, hanno provato a rianimarlo.

Immediatamente avvertiti i soccorsi da parte degli stessi ragazzi, sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118.

Ma a nulla sono serviti i numerosi e ripetuti tentativi di rianimazione, e il team medico è stato costretto a dichiarare il decesso del minorenne.

Morto in piscina a Castel Volturno

La piscina in cui si stava svolgendo la festa è una struttura privata, accessibile agli esterni tramite il pagamento di un biglietto.

Dalle prime ricostruzioni emerge che, al momento della tragedia, il gruppo di ragazzi era solo nella struttura. Il plesso era vuoto.

Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore Oriana Zona e i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare la regolarità della gestione della struttura, riaperta da quattro anni dopo una lunga chiusura e da alcuni mesi in mano a una nuova gestione.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta e il corpo del ragazzo è stato trasferito all’istituto di medicina legale per accertamenti.

Le analisi serviranno a capire se il 15enne sia morto in acqua a causa di un malore o per annegamento.