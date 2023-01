Tragedia a L'Aquila: puliscono il fucile e parte un colpo, uomo centrato in pieno petto muore

Tragedia a Marana di Montereale, frazione di Montereale, un piccolo comune dell’Aquila di poco più di 2 mila abitanti. Nel giorno dell’Epifania, un uomo di 64 anni è morto per un colpo partito da un fucile.

Muore nel giardino di casa per un colpo accidentale partito dal fucile

Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile sarebbe stato esploso in modo accidentale nel giardino di una abitazione. Dalle prime notizie, in attesa di conferma, la vittima si trovava in compagnia di un’altra persona: i due uomini, presumibilmente, stavano effettuando operazioni di taratura dell’arma quando, per cause da accertare, è stato esploso un colpo che ha centrato la vittima al petto.

L’intervento del 118 e dei carabinieri

Per il 64enne non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e anche il magistrato di turno.

Tragedia anche in Calabria

Poche ore prima, nella tarda serata di giovedì 5 gennaio, si è verificata un’altra tragedia accidentale. Una bambina di 10 anni è deceduta nella provincia di Reggio Calabria dopo essere stata travolta da un’automobile sull’A2, all’altezza dello svincolo di Bagnara. Avviate le indagini per chiarire eventuali responsabilità.