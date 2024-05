Borghi vuole eliminare la bandiera europea ma Tajani lo gela: “Ignorante”. Scontro tra Lega e Forza Italia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Con l’avvicinarsi delle elezioni europee, si incrinano i rapporti tra i partiti del centrodestra: scontro aperto tra i vertici di Forza Italia e i candidati della Lega. L’ex presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, ha definito da “ignorante” la posizione assunta dal senatore Claudio Borghi sulla bandiera europea, che vorrebbe eliminarla dagli edifici pubblici.

Borghi e Vannacci contro la bandiera europea

Il senatore leghista Claudio Borghi, tra i candidati alle prossime europee, si è dichiarato contrario alla bandiera europea.

Il senatore ha annunciato un progetto di legge “per l’abrogazione della legge che ha introdotto l’obbligo di esposizione della bandiera dell’Unione Europea fuori e dentro gli edifici pubblici”.

Secondo Borghi, “la bandiera italiana è una sola: il tricolore, affiancato quando possibile dalla bandiera della regione”.

Nelle stesse ore, anche un altro candidato della Lega, Roberto Vannacci, si era espresso contro lo stendardo comunitario.

Per il generale è una questione estetica e semantica: “Che identità vuole presentare? – ha detto riferendosi alla bandiera blu con stelle gialle – Non abbiamo nemmeno un animale a simboleggiarci. La Russia ha l’orso, gli Usa l’aquila. E l’Europa?”

Pur ponendo l’interrogativo, il candidato in divisa scelto dal leader della Lega Matteo Salvini, non ha proposto una fiera che, a parer suo, possa ben simboleggiare gli stati Ue.

La dura risposta di Antonio e Tajani

Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier, nonché ex presidente del Parlamento Europeo, non accetta che il simbolo dell’unione venga così bistrattato.

Durante un evento elettorale a Verbania, in Piemonte, ha affermato commentato “qualche ignorante, che concorre per il Parlamento europeo, che si prende gioco della bandiera europea”.

Tajani ha sottolineato che la simbologia derisa da Vannacci “rappresenta la nostra identità e le nostre radici cristiane”.

In un’improvvisata lezione di vessillologia, il vicepremier ha spiegato: “Le 12 stelle non sono gli Stati, ma sono le 12 stelle che cingono il capo della Vergine, rappresentano le 12 tribù di Israele”.

Mentre l’azzurro è scelto “perché il manto della Vergine è azzurro”. Significati che chiedono “rispetto” e che indicano “chiaramente quali siano le nostre radici”.

Borghi, dal canto suo, si è mostrato scettico sulla spiegazione del collega di centrodestra: “Abbiamo il simpatico Antonio Tajani che si lancia in spericolate interpretazioni esoteriche della bandiera Ue”.

A stretto giro ha risposto che: “Per me può anche tenerla come coperta, la libertà è sacra. Non voglio essere l’unico Paese con l’obbligo di esporla a fianco della bandiera nazionale”.

Il significato del simbolo Ue

La bandiera europea fu ideata per la prima volta nel 1955, dal Consiglio d’Europa, per poi essere adottata a partire dal 1985 anche dalla Comunità Europea.

Il sito ufficiale del Consiglio d’Europa spiega che le stelle non rappresentano gli Stati e il loro numero è invariabile e non dipende dalla quantità di paesi membri.

Le stelle sono dodici perché numero simbolo di perfezione e pienezza, ricordo degli apostoli, dei figli di Giacobbe, delle fatiche di Ercole e dei mesi dell’anno.

Il cerchio, infine, è simbolo di unione, armonia, parità e fratellanza.