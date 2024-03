John Cena agli Oscar 2024 nudo sul palco per annunciare il miglior costume: il precedente di Robert Opel

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Niente di meglio che annunciare l’Academy Award per il miglior costume…senza vestiti. Avrà pensato questo John Cena decidendo di salire sul palco degli Oscar 2024 quasi completamente nudo, prima di consegnare la statuetta a Holly Waddington per il film “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos. Presentarsi davanti alla platea del Dolby Theatre coperti soltanto dalla busta con il nome del vincitore non è da tutti, ma dietro l”esibizione” del wrestler e attore c’è la citazione di un episodio storico della notte del Cinema.

John Cena nudo sul palco

Il siparietto con il conduttore della serata, Jimmy Kimmel, è iniziato con i ripensamenti di John Cena, nascosto dietro la scenografia del palco degli Oscar. “Doveva essere divertente” ha detto Kimmel cercando di convincere l’ex lottatore. “Non si scherza sul corpo maschile” ha risposto John Cena.

“Io non lotto nudo, lotto con gli shorts” ha detto l’attore riferendosi alla sua carriera da wrestler. “Gli shorts sono peggio che da nudi”, ha ribattuto il presentatore.

Fonte foto: ANSA

Il siparietto tra John Cena e Jimmy Kimmel alla notte degli Oscar 2024

“Non credo di poter aprire la busta” ha poi detto John Cena chiedendo aiuto a Jimmy Kimmel che ha annunciato le nomination per il premio al miglior costume.

Il precedente

La scena comica prende spunto da un episodio avvenuto durante gli Academy Award del 1974.

Come ricordato dallo stesso Jimmy Kimmel prima dello sketch, nella serata degli Oscar 2024 cadeva, infatti, il 50esimo anniversario da un’invasione di palco che ha segnato la storia della manifestazione: mentre David Niven si accingeva a presentare i candidati al premio per miglior attore non protagonista, l’insegnante statunitense Robert Opel salì sul palco completamente nudo facendo il segno della pace.

Gli Oscar 2024

La statuetta alla costumista Holly Waddington è stata uno dei quattro Oscar vinti dal film “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos, insieme a quello per il Trucco e parrucco, per la Scenografia e all’attrice protagonista Emma Stone.

Proprio la star è salita sul palco quasi sopraffatta dall’emozione ricevendo la statuetta, per la quale era favorita della vigilia Lily Gladstone di “Killers of Flower Moon”.

A sbancare la serata è stato “Oppenheimer” di Christopher Nolan, miglior film 2024, al quale sono andati sette riconoscimenti, tra i quali anche il migliore attore protagonista a Cillian Murphy, su 13 candidature.

Sfumate le speranza per il premio di miglior film straniero di “Io Capitano” di Matteo Garrone: al candidato italiano l’Academy ha preferito La zona di interesse di Jonathan Glazer, il film dal romanzo di Martin Amis.