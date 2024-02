Jalisse al Festival di Sanremo 2024 con Fiorello dopo il no di Amadeus: il retroscena sulla serata finale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al Festival di Sanremo 2024 potrebbe esserci il grande ritorno dei Jalisse sul palco dell’Ariston. Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi, Fiorello e Amadeus potrebbero chiamare il duo per la serata conclusiva della kermesse.

Amadeus e Fiorello pronti a ospitare i Jalisse al Festival di Sanremo 2024

Voci di corridoio sostengono che Fiorello starebbe “organizzando qualcosa con il duo”. I Jalisse hanno ricevuto ben 27 “no” consecutivi, raggiungendo il record assoluto di esclusioni dal Festival.

Dopo la vittoria nel 1997 con il celebre brano ‘Fiumi di parole’, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non ha mai più messo piede a Sanremo.

Fonte foto: ANSA Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse

Ora sembra che Fiorello sia intenzionato a far esibire i Jalisse lungo la serata finale. Naturalmente non parteciperebbero alla gara, presentandosi al Teatro Ariston in qualità di ospiti.

Amadeus si ferma: “Sanremo 2025? No, mi fermo”

Nelle scorse ore Amadeus ha confermato quanto già detto a più riprese di recente, vale a dire che il prossimo anno non sarà più alla guida della celebre competizione canora.

“Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga, ma l’intenzione è di fermarmi a cinque Sanremo consecutivi”, ha spiegato il conduttore.

Non è detto che nei prossimi anni possa di nuovo prendere le redini del Festival. Nel 2025, però, salvo colpi di scena, lascerà l’incarico ad altri, nonostante il pressing della Rai per farlo rimanere.

Il ritorno degli ospiti internazionali

Quest’anno il Festival tornerà ad ospitare ospiti internazionali. Nelle scorse ore è stato annunciato il divo hollywoodiano John Travolta. Amadeus, con un video per il Tg1, ha riferito che l’attore sbarcherà sull’Ariston mercoledì 7 febbraio.

Il giorno successivo, giovedì 8 febbraio, sarà la volta di un altro pezzo da novanta del cinema mondiale: al Festival sarà protagonista Russell Crowe.

Il “Gladiatore”, dopo l’annuncio della sua presenza, si è detto molto felice di poter partecipare all’evento, ricordando il suo stretto rapporto con l’Italia.