Amadeus annuncia John Travolta ospite a Sanremo 2024: l'attore sul palco del Festival mercoledì 7 febbraio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sanremo 2024 sarà un’edizione ricca di ospiti e mercoledì 7 febbraio salirà sul palco dell’Ariston un gigante del cinema statunitense: John Travolta. L’annuncio è stata dato da Amadeus con un video per il Tg1, nel quale ha riferito la novità: “Amici, devo darvi un’altra notizia, mercoledì 7 febbraio, tra gli ospiti un attore che ha fatto ballare intere generazioni, John Travolta al festival di Sanremo”. Per l’attore 70enne sarà un modo per festeggiare i suoi anni di carriera, mentre per l’Italia sarà una serata emozionante e che anticiperà un altro ospite d’eccezione previsto per la terza serata (8 febbraio), ovvero Russell Crowe.

John Travolta ospite a Sanremo

Al Tg1 è arrivato un annuncio a sorpresa: John Travolta sarà ospite del Festival di Sanremo 2024. A dirlo è stato lo stesso Amadeus, che in un video ha anticipato il nome dell’ospite con un piccolo indovinello.

Amadeus ha infatti detto:

Amici, devo darvi un’altra notizia, mercoledì 7 febbraio, tra gli ospiti un attore che ha fatto ballare intere generazioni.

Chi altri se non John Travolta? L’attore, che è stato nel Bel Paese per il festival del Cinema di Roma nel 2019, tornerà a calcare il più importante palco d’Italia nella seconda serata di Festival.

Fonte foto: ANSA John Travolta al festival del Cinema di Roma nel 2019

John Travolta a Sanremo 2006

La partecipazione di John Travolta a Sanremo non è una novità. Quella del 2024 sarà la seconda occasione, mentre la prima si è verificata nel 2006. In quell’occasione a presentare e a vestire i panni del direttore artistico era Giorgio Panariello.

L’attore si è ritrovato a massaggiare i piedi di Victoria Cabello, in un siparietto comico ancora oggi ricordato. Attesa, per l’edizione 2024, un’intervista per i suoi 70 anni (il compleanno sarà il 18 febbraio).

I super ospiti di Sanremo 2024

Come ogni anno è stata a lungo attesa la lista degli ospiti di Sanremo non è presente il nome di Jannik Sinner(nella quale ). L’edizione 2024 potrà contare su nomi famosi, anche stranieri e che potrebbero entrare nella storia dei super ospiti del festival della musica italiana.

Il programma delle cinque giornate del Festival di Sanremo prevedono:

prima serata Marco Mengoni (che ha annunciato il suo tour estivo)

(che ha annunciato il suo tour estivo) seconda serata John Travolta e Giovanni Allevi , ma anche i 30 anni di “E poi” con Giorgia e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di “Romagna mia”, infine Leo Gassmann e il cast di Mare fuori

e , ma anche i 30 anni di “E poi” con e la per i 70 anni di “Romagna mia”, infine e il terza serata ospite Russell Crowe con la sua band, Eros Ramazzotti per i 40 anni di “Terra promessa” e Sabrina Ferilli

con la sua band, per i 40 anni di “Terra promessa” e quarta serata il cast della serie Mameli

quinta e ultima serata con Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età”