J.K. Rowling minacciata di morte per aver difeso Salman Rushdie su Twitter: "Sarai la prossima"

Con un semplice tweet ha smosso i sentimenti di qualche violento, dal momento che J.K. Rowling si ritrova ora minacciata di morte in forma pubblica sui social.

“Non preoccuparti, sei la prossima”. Questo il commento ricevuto dalla scrittrice della saga fantasy ‘Harry Potter’ su Twitter.

J.K. Rowling, il 12 agosto, ha usato parole di empatia e preoccupazione per il collega Salman Rushdie, accoltellato a New York durante una conferenza.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022