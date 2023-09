Inondazione a Forlì per un nubifragio sulle zone già colpite dall'alluvione: il video dei danni del temporale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il maltempo torna a colpire l’Italia e in particolare Forlì, dove un nubifragio ha causato l’allagamento di diverse cantine e strade. La città, già colpita dall’alluvione, è finita coinvolta in un violento nubifragio che sta causando disagi ai cittadini. Lunedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita alla città per augurare un buon inizio anno agli alunni e alle alunne che hanno vissuto i disagi dell’alluvione lo scorso maggio.

Nubifragio su Forlì

All’alba si è abbattuto su Forlì un violento nubifragio su Milano torna il maltempo e il fiume Seveso ha esondato(anche ). In pochi minuti, a partire dalle 5:30 del mattino, sono caduti oltre 45 millimetri di pioggia. La città, già colpita dall’alluvione dello scorso maggio, torna a subire i disagi del maltempo e dell’incuria.

In diverse zone si sono formati allagamenti, come in via Gorizia, via Pelacano, via Lunga e relative traverse, nonché nella zona di via Locchi-Nervesa e alla Cava. Meno violento il nubifragio a San Tomè (27,7 millimetri di pioggia) e nei pressi di Ravaldino (24,4).

Disagi e inondazioni

Forlì si è svegliata sotto un’incessante pioggia, con strade allagate e garage inondati. L’incubo vissuto a maggio è tornato e sono stati in molti a chiedere il supporto dei Vigili del Fuoco. Al momento sono stati richiesti una decina di interventi.

Dai cittadini è arrivata anche la segnalazione per il parcheggio allagato di viale Vittorio Veneto. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati negli ultimi giorni su diversi fronti della città. In particolare nella giornata di ieri, quando l’intenso nubifragio, con raffiche di vento fino a 95 chilometri orari, ha provocato il crollo di due alberi.

Le segnalazioni dei cittadini

Sono diversi i video che mostrano tombini allagati e bocchette per far defluire l’acqua sporche. Un cittadino scrive che il canale di via Del Canale non è stato pulito negli ultimi quattro mesi e “difatti oggi strabocca perché c’è un tappo”.

Altri fanno riferimento alla fogna di Villanova, mai pulita. I cittadini arrabbiati chiedono al sindaco di mostrano la città allagata o di lasciare la poltrona.