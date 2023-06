Inghiottito dal lago a Porto Ceresio mentre fa il bagno: 22enne trovato a 18 metri di profondità, è gravissimo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ore di paura e apprensione a Porto Ceresio, in provincia di Varese, dopo che un giovane di 22 anni si è tuffato tra le acque del lago per non riemergere più. Si sono subito attivate le ricerche e il giovane è stato ritrovato e trasportato in condizioni critiche al San Gerardo di Monza.

Inghiottito mentre fa il bagno

L’allarme è scattato poco prima delle 17 di mercoledì 14 giugno 2023, quando un ragazzo giovanissimo è scomparso tra le acque del lago Ceresio a Porto Ceresio.

Il giovane, secondo quanto riferito dalle testate locali, si era da poco tuffato in acqua e quando gli amici non l’hanno più visto riemergere si sono subito preoccupati. C’è chi ha provato a tuffarsi per dargli una mano, ma nessuno l’ha trovato.

A quel punto sono stati allertati i soccorsi, intervenuti sul posto per dare il via alle ricerche del 22enne disperso.

Ritrovato a 18 metri di profondità

Poco dopo sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e con l’elisoccorso che ha sorvolato lo specchio lacustre alla ricerca del giovane.

Successivamente sul luogo sono arrivati anche gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Varese a bordo di un battello pneumatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 153” e i sommozzatori del nucleo di Milano. Dopo alcuni minuti di ricerca, i sommozzatori hanno ritrovato il giovane a una decina di metri dalla riva, a ben 18 metri di profondità.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Varese a cui è affidata la ricostruzione della dinamica per cercare di capire cosa sia successo al 22enne.

È gravissimo

Il giovane 22enne è stato quindi recuperato e trasportato a riva nei pressi della spiaggia della Fiammetta dove sono cominciate le prime, disperate, manovre di soccorso.

Il ragazzo, secondo quanto raccolto dalle testate locali, versa in gravissime condizioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove la sua vita è appesa a un filo.