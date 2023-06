Turista morto schiacciato da un masso crollato sulla spiaggia di Abbatoggia a La Maddalena

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

È stato colpito da un masso in spiaggia, a La Maddalena, poi è morto mentre si trovava all’ospedale. È il tragico epilogo di un episodio che ha visto protagonista un turista di 62 anni di origini limbarde. Il masso si era staccato da una parete rocciosa della spiaggia sarda, dove l’uomo si trovava per una vacanza insieme alla nipote.

La Maddalena, turista muore schiacciato da un masso

L’incidente ha avuto luogo martedì 13 giugno presso La Maddalena, in Sardegna.

Un turista di 62 anni si trovava sulla spiaggia dell’Abbatoggia Camping per una vacanza insieme alla nipotina di 8 anni.

Mentre l’uomo si trovava sull’arenile del camping, un masso si è distaccato da una parete rocciosa a ridosso della spiaggia de La Maddalena.

La roccia lo ha colpito in pieno all’addome e l’uomo, gravemente ferito, è stato trasportato presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è morto la mattina di mercoledì 14 giugno.

Una prima ricostruzione

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche esatte dell’accaduto. Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con una certa fatica hanno liberato l’uomo dal masso, mentre il personale del 118 ha fatto di tutto per rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘SkyTg24’, a far crollare il masso sarebbe stata la nipotina di 8 anni che in quel momento stava giocando sulla scogliera. Secondo ‘CagliariPad’, la piccola sarebbe salita su un masso in bilico.

La piccola, quindi, avrebbe provocato una frana dalla quale si sarebbe staccata la roccia che ha poi centrato il turista, che dopo aver ripreso conoscenza è stato trasportato a Olbia tramite l’elisoccorso.

L’intervento e l’arrivo dei parenti

Al Giovanni Paolo II il 62enne è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza all’addome per un trauma importante, ma la prontezza del personale sanitario non è bastata per salvargli la vita.

Nelle ultime ore in Sardegna sono arrivati i genitori della bambina di 8 anni, che nel frattempo era stata lasciata in custodia dei Servizi Sociali.

Secondo 'CagliariPad', il turista e la nipotina sarebbero originari della Lombardia.