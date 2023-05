Muore dopo essere caduto in un canale ad Amsterdam: la vittima è un turista italiano 24enne, cos'è successo

Un turista italiano di 24 anni è morto in Olanda dopo essere caduto in un canale in centro ad Amsterdam. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio. Tratto in salvo dai sommozzatori, il giovane è deceduto in ospedale qualche ora dopo.

Chi è la vittima

A confermare la notizia è il sito olandese Nl Time. Secondo l’agenzia Agi si tratterebbe di Gabriele Gallani, originario di Neviano e capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il Team Traversetolo.

Il giovane si trovava nella città olandese in vacanza in compagnia di un gruppo di amici.

La tragedia ad Amsterdam

Venerdì sera, poche ore prima del volo di rientro in Italia, Gallani è caduto in un canale nei pressi di piazza Dam per motivi in corso di accertamento. Il giovane è stato tratto in salvo dai sommozzatori e portato in elicottero in ospedale: purtroppo, è morto poche ore dopo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la polizia di Amsterdam ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni e cercare così di accertare l’esatta dinamica della tragica caduta che è costata la vita al giovane turista italiano.

Annullata la partita

Gallani sarebbe dovuto tornare in Italia dalla vacanze ad Amsterdam nella giornata di oggi, sabato 20 maggio, perché avrebbe dovuto disputare una partita con il Team Traversetolo. La partita è stata annullata.

Fonte foto: IPA Tragedia ad Amsterdam: morto un giovane turista italiano, caduto in un canale

Il mese scorso, il 21 aprile, un altro turista italiano, Andrea Sferrazza, è morto dopo essere caduto da circa trenta metri da un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra, in Giordania. Il ragazzo è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate.

Sferrazza era un trentenne originario di Torino, in Piemonte, che da un paio di anni viveva a Londra. Aveva deciso di visitare la Giordania, ed è partito da solo alla volta del Paese arabo.

Durante la sua visita, per ragioni ancora da chiarire, Andrea avrebbe preso un sentiero che era però interdetto al pubblico. E proprio da quel sentiero sarebbe precipitato, da un’altezza di trenta metri.