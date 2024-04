Incidente sulla Taranto-Bari dove un tir si è scontrato con un'auto: morti una donna e il figlio di 12 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una donna e il figlio di 12 anni sono morti in Puglia in un incidente fra un tir e un’auto sulla strada statale 100 che collega Taranto a Bari. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per San Basilio.

I conducenti dei due veicoli ricoverati in ospedale

In gravi condizioni il padre, che era alla guida della vettura: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Anche l’autista del mezzo pesante è rimasto ferito: per lui è stato disposto il ricovero presso l’ospedale di Castellaneta.

Strada chiusa al traffico

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e il personale Anas.

La zona è stata messa in sicurezza, poi i carabinieri hanno proceduto ai rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente. I militari hanno ispezionato gli abitacoli dei veicoli alla ricerca di eventuali dash cam.

I precedenti

Come riporta Bari Today, quello specifico tratto di strada è già stato teatro negli ultimi mesi di diversi incidenti stradali.

Tra novembre e marzo su quella strada si sono contate sette vittime. I gravi incidenti hanno richiamato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza di quel tratto stradale, che è stato oggetto anche di sedute della V Commissione regionale.

Ma nella stessa giornata di martedì 16 aprile si sono verificati anche altri sinistri, purtroppo anch’essi con esito mortale.

Lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso fra i caselli di Ferentino e Anagni in provincia di Frosinone, una donna è morta in uno scontro e due persone sono rimaste ferite in modo serio.

Alcune ore prima in un incidente sulla A14 Bologna-Taranto all’altezza del km 654 si sono scontrati due auto e un tir. Il bilancio è di un morto e un ferito. La vittima è un 51enne della provincia di Napoli.