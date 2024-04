Incidente in autostrada A1 fra Ferentino e Anagni vicino Frosinone: morta una donna, 2 feriti gravi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente lungo l’autostrada A1 nel tratto fra i caselli di Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, dove una donna è morta e due persone coinvolte nello scontro sono rimaste ferite in modo critico. Il sinistro, in base alla prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da una vettura che si è ribaltata ripetutamente sulla carreggiata, probabilmente dopo una collisione con un mezzo pesante. Sul posto i sanitari e gli agenti della polizia stradale, con un’eliambulanza per il trasporto dei feriti a Roma.

Incidente in A1, morta una donna tra Ferentino e Anagni

Il grave incidente si è verificato poco prima delle 17 di martedì 16 aprile, nel tratto dell’Autostrada del Sole tra i caselli di Ferentino ed Anagni.

In base ai primi riscontri, ci sarebbe stata una collisione tra una vettura e un mezzo pesante. Lo scontro è costato la vita a una giovane donna di 21 anni, di Roma, passeggera del veicolo guidato dalla madre.

La dinamica precisa dell’incidente è oggetto di indagine. Al momento si ipotizza che la vettura, una Peugeot 107 al cui volante c’era la madre della vittima, abbia tamponato il tir che le marciava davanti.

Inutili i soccorsi per la 21enne. Eliambulanza per i feriti

Sul luogo dell’incidente la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 di Frosinone e il personale di Società Autostrade stanno operando per gestire la situazione.

Le autorità e i soccorritori collaborano per garantire il soccorso ai feriti, la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino della viabilità.

Un’eliambulanza è intervenuta per trasportare due persone, rimaste ferite in modo grave, presso una struttura sanitaria a Roma.

Chiuso il casello di Ferentino, traffico in tilt

La chiusura del casello di Ferentino, in carreggiata Nord, ha generato disagi al traffico. A causa dell’incidente, il traffico è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni.

Agli automobilisti è stato consigliato, per chi proviene da sud, di uscire a Frosinone: al momento è stata segnalata una coda di circa 5 chilometri.