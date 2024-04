Nell'incidente sull'autostrada A14 tra Molfetta e Bitonto un morto e un ferito: tratto chiuso e lunghe code

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente sulla A14 Bologna-Taranto all’altezza del km 654. Sono rimasti coinvolti nel sinistro due auto e un tir. Lo scontro è avvenuto verso le 6:30 del mattino, causando un morto e un ferito. Sul posto i soccorsi sanitari, la Polizia stradale e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Austrada per l’Italia. La strada è temporaneamente chiusa nel tratto tra Molfetta e Bitonto, in direzione di Bari. La coda è di almeno 1 km e la strada è deviata a Molfetta, da dove i viaggiatori potranno rientrare in A14 dopo il tratto incidentato.

Incidente sulla A14

All’alba (intorno alle 6:30) del 16 aprile si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante (nella giornata di ieri si è ribaltato un camion sulla tangenziale Est a Milano). Lo scontro è avvenuto sul tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto.

Il km dove si è avvenuto il sinistro è il 654, ovvero quello compreso tra Molfetta e Bitonto, in direzione Bari.

Incidente sulla A14, il bilancio: un morto e un ferito

Bilancio incidente

L’incidente sulla A14 ha causato una vittima. Si parla della morte di una persona e il ferimento di una seconda. Il bilancio fortunatamente al momento è stabile.

Sul posto sono intervenuto i mezzi dei soccorsi sanitari, la Polizia stradale e anche il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Ancora da accertare la dinamica, come nel caso del tir ribaltato a sull’autostrada A1 nel tratto Chiusi-Valdichiana verso Firenze.

Traffico autostrada

Il servizio di traffico di Autostrade per l’Italia segnala l’incidente, con tratto chiuso per il km 652.4 in direzione Taranto. Il pezzo di strada chiuso è quello tra Molfetta e Bitonto. È consigliata l’entrata verso Bari-Bitonto.

Al momento la coda sul tratto incidentato è di circa 1 km per via delle operazioni dei soccorsi. Per riprendere la viabilità ordinaria è consigliato il percorso che forza l’uscita a Molfetta e il rientro a Bitonto in direzione Bari.