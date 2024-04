Tir ribaltato sull'autostrada A1 nel tratto Chiusi-Valdichiana verso Firenze, coinvolte 3 auto nell'incidente

Ancora un incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Lunedì 15 aprile, poco prima delle 9:15, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana, vicino Siena, a causa di un sinistro avvenuto al km 389 che ha coinvolto 3 auto e un tir. Il mezzo pesante si è ribaltato, occupando l’intera carreggiata. Code in aumento verso Firenze.

La dinamica dell’incidente sull’autostrada A1

Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia (Aspi), l’incidente sull’autostrada A1 – che ha coinvolto un tir e altri 3 veicoli – è avvenuto poco prima delle 9:15 al km 389 tra Chiusi e Valdichiana, vicino Siena.

Il mezzo pesante si è ribaltato, occupando l’intera carreggiata: ancora da accertare la dinamica.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’autostrada A1 in cui è avvenuto l’incidente

Nell’incidente, spiegano i vigili del fuoco, il tir ha perso anche il carico, bloccando completamente la circolazione della corsia nord, verso Firenze.

Almeno 4 feriti, interviene l’elisoccorso

Nell’incidente sarebbero rimaste ferite 4 persone.

Sull’autostrada è quindi atterrato l’elicottero Pegaso per i soccorsi.

Tratto chiuso e lunghe code dopo il tir ribaltato

Il tratto tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Firenze, è stato chiuso per consentire i soccorsi sanitari e meccanici.

Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Al momento si registrano 5 chilometri di coda verso Firenze.

Chiusa anche la corsia autostradale in direzione Roma, secondo quanto riferito da Ansa, per consentire l’atterraggio dell’elicottero Pegaso chiamato per i soccorsi.

Inviata preventivamente sul posto anche un’autogru dei vigili del fuoco.

I consigli per evitare il traffico

Per le brevi percorrenze verso Firenze, Aspi consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e per poi rientrare in autostrada a Valdichiana.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso nord, si consiglia di uscire ad Orte, utilizzare la E45 in direzione di Perugia, per poi rientrare in autostrada a Valdichiana.

Ennesimo incidente sull’A1

Si tratta dell’ennesimo incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli, ancora nella zona della Toscana.

Venerdì 12 aprile un tir che trasportava carne aveva preso fuoco, con lunghe code e traffico in tilt.