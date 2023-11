Incidente sulla Sp 510 a Passirano tra auto e camino: morto un uomo, strada chiusa e traffico in tilt

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un incidente avvenuto a Passirano, nel quale si sono scontrati un’automobile e un camion, ha causato la morte di un uomo. Sp 510 chiusa e traffico in tilt, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dell’ennesimo sinistro mortale avvenuto sulle strade italiane.

L’incidente a Passirano

L’incidente nel quale ha perso la vita un uomo è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino di oggi – sabato 4 novembre – in prossimità dello svincolo per Camignone e Monticelli Brusati, nel territorio del comune di Passirano, piccolo centro della provincia di Brescia, in Lombardia.

Il sinistro è avvenuto sulla Strada provinciale 510, ed ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile, condotta da un uomo di 49 anni, originario proprio del Bresciano.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sembrerebbe che i due mezzi si siano scontrati in un frontale molto violento, che ha causato poi la morte del conducente dell’automobile, nonché forti disagi al traffico.

I soccorsi sul posto

Nel giro di poco tempo dall’incidente sono giunti sul posto la polizia stradale di Darfo, i vigili del fuoco, tre mezzi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), ovvero due ambulanze e un’auto medica, e il relativo personale sanitario.

Proprio i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per estrarre il conducente dell’automobile dalle lamiere e metterlo nelle mani degli operatori medici, che non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente al momento dell’impatto.

È invece rimasto lievemente ferito il conducente del mezzo pesante, un 44enne di nazionalità albanese, che è stato poi trasportato in codice verde all’Istituto Clinico San Rocco di Ome.

Traffico in tilt sulla Sp 510

Oltre al decesso del conducente della vettura però, l’incidente ha causato anche la chiusura del tratto stradale della Strada provinciale 510, resosi necessario per consentire sia i soccorsi che i rilievi delle forze dell’ordine, che saranno poi utili per poter ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La strada, che collega l’area dell’incidente al lago d’Iseo, è rimasta quindi paralizzata, con il traffico che è andato in tilt a causa della formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Il tratto stradale in direzione Darfo, e quello opposto tra Camignone e Provaglio D’iseo, è al momento supervisionato dalla polizia locale, impegnata nel tentativo di far defluire il traffico in attesa della riapertura delle carreggiate.